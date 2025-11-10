Het destructieve recht van de bedrogene Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

Annette Burgers Relatietherapeut Persoon volgen

Wanneer we geraakt worden in de liefde, schieten we vaak naar ons reptielenbrein. Maar wie echt wil helen, moet durven vertragen — en kiezen voor menselijkheid boven het ego.

Wat gebeurt er in je brein als je twintig jaar samen bent en van de ene op de andere dag wordt ingeruild? De nieuwe Netflix-serie Empire Amsterdam laat het zien. Betty, gespeeld door Famke Janssen, wordt door haar man verlaten voor een jongere vrouw, Marjolein, gespeeld door Elise Schaap. De camera volgt verwoestende woede van Betty, haar pijnlijke vernedering en haar tierende razernij. Je ziet niet alleen wat ze doet, maar wat er in haar brein gebeurt: het oeroude systeem van vechten, vluchten, bevriezen of onderwerpen. En in haar geval: wraak.

Wraak is niet irrationeel, het is biologisch. Ons reptielenbrein kent maar één doel: overleven. Wie verlaten wordt, verliest niet alleen een partner, maar ook zijn plaats in het leven. Je verliest bestaansrecht. Het gevoel van identiteit – wij – valt in één klap uit elkaar. Wie ben je, alleen? De serie laat zien hoe iemand in die toestand van emotionele shock tot dingen komt die ze zelf nooit had gedacht te kunnen doen.

In werkelijkheid gebeurt dat net zo. Wie bedrogen is, ervaart het alsof er een overval is gepleegd. Niet op geld of spullen, maar op vertrouwen. Op de gezamenlijke emotionele relatierekening van jaren liefde, zorg, plannen, vriendschap en gezin. Ineens is dat allemaal verdwenen. En je hebt geen tijd om het te herstellen, want de ander is al vertrokken. Het voelt als een complete frauduleuze overval op jullie gezamenlijke levensrekening.

In die leegte ontstaat iets wat ik in relatietherapie het destructieve recht heet.

Jij hebt mij pijn gedaan – dus heb ik alle recht om jou (nog meer) pijn te doen. Het is een begrijpelijke reflex, die tijdelijk kracht geeft. Maar het brengt je nooit verder. Je verliest jezelf in een versie van jezelf die je eigenlijk niet wilt zijn. Wie ooit iemand heeft verlaten, weet dat het schuldgevoel zwaar is. Maar wie verlaten wórdt, weet dat de afwijzing dieper snijdt.

Het verdient altijd de voorkeur om, als je kiest voor een nieuwe liefde, de eerste relatie goed af te hechten. Niet omdat het netjes staat, maar omdat het nodig is voor verwerking. Als de achterblijver niet begrijpt wat er is gebeurd, als er geen woorden zijn voor het waarom, blijft het een open gapende wond. En dan groeit de kans dat het destructieve recht wortel schiet. Als er kinderen zijn, worden zij daarvan de ‘kinderen van de afrekening’. Ze leven tussen ouders die nog steeds op onzichtbare velden oorlog voeren.

Verliefd worden op een ander – dat kan. Maar het vraagt moed om dat gesprek aan te gaan vóórdat je weggaat. Niet uit schuld, maar uit verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat de pijn van één relatie de bom legt onder de volgende relatie.

In Empire Amsterdam zien we de explosieve versie: het vuur, de vernedering, de wraak. Wie dat psychologisch subtieler wil voelen, kan kijken naar The Ex-Wife (te zien op NPO Plus). Die serie toont eenzelfde thema, maar met meer stilte, tragiek en psychopathie. De ex-vrouw en de nieuwe vrouw als elkaars spiegel, gevangen in eenzelfde spannende draaikolk.

De liefde is geen rekensom waarin de één verliest wat de ander wint. Wanneer we verlaten worden, voelen we dat wel zo – als een onrecht, een diefstal. Maar de echte kracht ligt niet in wraak, maar in innerlijke rust en zelfrespect: de kracht van liefde en zelfzorg, ook al raak je de ander kwijt.

En juist daar, in dat verlies, begint de ware beproeving. Want wie in het reptielenbrein blijft hangen, leeft op adrenaline, niet op liefde. Dat deel van ons wil winnen, vergelden, controleren. Maar het hart verlangt naar iets anders: naar betekenis, verbinding en rust. Vertragen is dan geen zwakte, maar een eerste vorm van kracht. Wie durft stil te staan, hoort weer de stem van zijn hart in plaats van het geschreeuw van het ego.

Toch ligt daar de essentie van volwassen liefde: niet in gelijk krijgen, maar in bewustwording. Inzien hoe snel we ons laten meeslepen door het primitieve deel van ons brein dat wil overleven, terwijl het hart slechts wil begrijpen en helen. Wie blijft handelen vanuit het gekwetste ego, houdt de strijd in stand — niet alleen met de ander, maar ook met zichzelf.

De uitdaging is om te vertragen, juist wanneer alles in ons schreeuwt om actie. Om het gevecht met de ander te vervangen door een ontmoeting met onszelf. Want alleen wie zijn eigen pijn durft te dragen, hoeft die niet meer door te geven.