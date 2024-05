Het cynisme van de VVD is juist heel slim

Roel Maalderink toog naar het VVD-congres om de ‘liberalen’ te complimenteren met het hoofdlijnenakkoord. Daar staan tal van zaken in die niet realistisch zijn en/of geen stand zullen houden bij de rechter, maar dat is juist slim. “Er staan genoeg dingen in die slim geclausuleerd zijn”, vindt ook Christianne van der Wal. Eerst het zoet, dan het zuur, merkt Maalderink op. “Dan is het kabinet misschien al gevallen.” Frans Weisglas hoopt dat de razende reporter van Plakshot gelijk krijgt.