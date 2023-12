Het cruciale belang van de EU voor Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Tijdens de verkiezingen ging het over veel belangrijke punten, zoals bestaanszekerheid, de klimaatcrisis, de woningnood en het immigratievraagstuk. Vooral het laatste punt bleek voor veel kiezers de doorslaggevende factor te zijn om op de partij van Wilders te stemmen. Het belang van de Europese Unie is helaas amper naar voren gekomen. Na de opmerkelijke uitslag wordt er nu onderhandeld met Wilders, waardoor de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten een duidelijk signaal afgeven: Europese Unie, zoek het maar uit! De PVV wil namelijk een Nexit en daarmee zouden we een grove vergissing maken.

De Europese Unie is van enorm belang voor Nederland. Het verschaft ons economische voordelen, versterkt de rechten van burgers en zorgt dat de Europese economieën zo innig verbonden zijn, en de relaties onderling zo goed, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over een oorlog aan de Nederlandse grenzen. Uiteraard draagt de NAVO ook bij aan dit laatste punt. Niettemin blijft de Europese Unie van ontzettend groot belang voor de burgers van Nederland. Daarbij moeten we niet vergeten dat de EU bepalend is voor de internationale positie van Nederland en de andere EU-lidstaten. Er wordt vaak gedaan alsof wij als land alles zelf net zo goed, of zelfs beter, kunnen regelen. Dat is echter een grove denkfout.

Wat men vooral moet beseffen, is dat wij niet meer in het begin of het midden van de 20e eeuw leven. De Europese invloed is al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog tanende, terwijl nieuwe machtsblokken onstuitbaar opkomen.

Het ontstaan van nieuwe machtsblokken zou op zichzelf geen groot probleem moeten vormen, zij het niet dat veel van deze - vooral dictatoriaal of zeer autoritair bestuurde - landen een expansiedrift hebben waar geen enkele burger met gezond verstand zin in heeft. Iran, Rusland, Venezuela en China vormen stuk voor stuk militaire bedreigingen voor de EU-lidstaten. Individueel maken de meeste Europese landen geen schijn van kans tegen deze landen, maar als gezamenlijk blok zijn we een macht waar men liever geen ruzie mee heeft.

Er moet ook niet onderschat worden hoe bedreigend deze landen zijn. De gehoopte consensus in Europa was dat het einde van de geschiedenis was ingeluid met de val van de Berlijnse Muur, maar de oorlog in Oekraïne laat zien dat de geschiedenis nooit zal eindigen.

De Europese Unie heeft er gelukkig voor gekozen om het democratische Oekraïne te steunen in de strijd tegen de dictator Poetin, maar langzaamaan draait het sentiment binnen de Europese Unie. Nationalisme steekt weer de kop op, wat helaas zorgt voor Europese verdeeldheid. Het zorgt er ook voor dat de vraag of we Oekraïne überhaupt steun moeten verlenen relevant wordt, terwijl Oekraïne hier het slachtoffer is van een moreel verwerpelijke, illegale invasie. Oekraïne moet gesteund worden, als we Rusland willen tegenhouden en pal voor democratie, vrijheid en mensenrechten willen staan. Door de verenigde Europese macht zijn we in staat om daadwerkelijk iets voor Oekraïne te betekenen, ook zonder hulp van de Verenigde Staten van Amerika.

Daarnaast is de Europese Unie van cruciaal belang om de relevantie van Europa in de wereldhandel te handhaven. De bevolking van afzonderlijke Europese landen verbleekt in vergelijking met de grote bevolking van landen als Nigeria, Indonesië, India, China en andere opkomende landen in Azië en Afrika. Individueel zouden Europese landen moeite hebben om dezelfde economische impact te hebben als deze landen.

De kracht van de Europese Unie ligt daarom in de gezamenlijke samenwerking van haar lidstaten. Door als één economisch blok op te treden, kunnen Europese landen concurreren op het wereldtoneel en een economische grootmacht vormen. De gezamenlijke markt en onderhandelingskracht zorgen ervoor dat de EU in staat is om effectiever te opereren in de wereldhandel.

Wat mij betreft moeten we streven naar meer Europese samenwerking, aangezien we het alleen niet meer gaan redden. Door de winst van Wilders geeft Nederland helaas het signaal af hier geen behoefte aan te hebben. Het anti-EU sentiment onder een significant deel van de bevolking was niet de voornaamste reden voor de winst van Wilders, maar het speelde vast mee. Het is onwaarschijnlijk dat Nederland op dit moment zomaar uit de Europese Unie stapt, aangezien de coalitiepartners van Wilders dit niet nastreven. Toch is de kans op een Nexit wel toegenomen door deze verkiezingsuitslag, wat helaas niet bijdraagt aan de Europese eenwording.

Gelukkig krijgen we de kans om een ander signaal af te geven bij de Europese verkiezingen. Het wordt cruciaal waar de focus op komt te liggen. Het zou verstandig zijn als het behoud van Nederland als EU-lidstaat het belangrijkste thema wordt. Hierdoor zullen de tegenstellingen tussen de PVV en andere partijen die streven naar meer Europese samenwerking het duidelijkst naar voren komen.