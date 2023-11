'Het conflict rond Arib weerspiegelt de cultuurverschillen tussen protestanten en katholieken' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole krijgen tot hun verrassing aan het begin van hun commentaarrubriek bij De Nieuws BV een vraag van een luisteraar voorgelegd, namelijk of het omstreden stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties is ingegeven door de wens van Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Hij kan dat alleen maar worden met steun van Washington. Francisco van Jole antwoordt dat een zelfde vermoeden bij hem rees. "Het is heel raar dat coalitiepartner D66 buiten de besluitvorming is gehouden, zoals te lezen valt in de reconstructie van NRC." Kee heeft een andere versie van de gebeurtenissen en zegt dat de zaak wel is besproken met D66. Beiden vragen zich wel af hoe lang het nog gaat duren voordat de D66-ministers uit het kabinet gaan stappen.

Daarna gaat het over het rapport over de kwestie Arib. Van Jole constateert op basis van het rapport dat er ook een traditioneel Nederlands cultuurverschil aan het conflict ten grondslag ligt. "Er wordt geklaagd over stemverheffing maar dat is pathos. Dat zie je bij Timmermans ook, dat is een zuidelijke, katholieke manier van jezelf uitdrukken. Daar is niks mee maar in het noorden zijn de protestanten daar allergisch voor. Die vinden dat schreeuwen en nemen er aanstoot aan. Ze vatten dat heel anders op dan bedoeld wordt," aldus Van Jole die verduidelijkt uit eigen ervaring te spreken.

Kee gaat in op de verwijten van Arib dat er sprake is van een politiek mes in haar rug door haar opvolgster Vera Bergkamp. "Dit rapport laat zien dat daar geen sprake van is. Arib maakt het veel te persoonlijk."

Tot slot hebben de twee het nog over het debat tussen Frans Timmermans en Pieter Omtzigt. Van Jole zegt dat hij Omtzigt voor het eerst goed uit de verf vond komen. Kee constateert dat het debat saai was.