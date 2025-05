Het college van bestuur van de Radboud Universiteit moet onmiddellijk aftreden Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Nan Lont Voorzitter studentenvakbond AKKU

Op 7 mei 2025 zijn meerdere studenten afgeranseld en misschien voor de rest van hun leven invalide gemaakt. Ik ben troosteloos, ik ben beschaamd voor ons college van bestuur (cvb), maar vooral ben ik razend. Het cvb ontkent namelijk verantwoordelijkheid, ontkent haar betrokkenheid en keurt dit geweld niet af.

“Geweld heeft geen plaats op de campus.” Met dit lege statement schermt ons cvb in een interview bij VOX, ons universiteitsblad, om maar niet haar eigen rol te hoeven erkennen in het zwaar verwonden van meerdere studenten vorige week woensdag, Ze willen ingaan op geweld in abstractie, maar niet op het concrete geweld, dat midden op hun campus gebeurde, waar veel van haar studenten mee te maken kregen en dat uitvoerig gedocumenteerd is.

Geen plaats voor geweld, maar het cvb zwijgt over het handelen van haar beveiligers, die zichtbaar hielpen bij de gewelddadige arrestaties. Het gaat hier om arrestaties waarvoor nog steeds niks is aangedragen aan substantiëring waarom juist deze studenten werden gearresteerd. Al eerder werden studenten gearresteerd en vastgehouden, en al eerder bleek er tegen hen niks aan bewijs te kunnen worden geleverd. Het cvb leeft ook hiervan in volledige ontkenning.

Dat is nog lang niet het ergste aan de bestuurlijke reactie. Ons cvb doet consequent alsof het geweld bij de arrestaties van twee kanten kwam. In het gesprek dat ik met haar had spreekt Alexandra van Huffelen over een ‘schermutseling’, in het interview spreken zij en José Sanders van een ‘confrontatie’, terwijl op beeld staat hoe politieagenten uit hun busjes springen en meteen de wapenstok pakken. Dit wordt ook nog bevestigd door de vele mensen die hiervan getuige waren, die het zagen gebeuren vanuit hun werkplekken in het Erasmusgebouw. Zij waren ook getuige van hoe het groepje dat werd aangevallen vredig wegliep van de demonstratie. Maar het cvb heeft dit niet gezien, het cvb heeft niks gezien, het cvb weet van niets.

‘Verschrikkelijk’ vindt het cvb de gebeurtenissen natuurlijk wel. Uiteraard, het minste beetje empathie moet immers getoond worden om niet meteen iedereen van je te vervreemden. Ze onderkent echter niet hoe verschrikkelijk dit was voor hun studenten en medewerkers. Niet alleen voor hen, en ik herhaal het nog maar eens, die naar de grond zijn geslagen met knuppels en zwaar verwond zijn geraakt, maar ook voor de hele academische gemeenschap. Hoe moeten zij zich ooit nog veilig voelen op de campus, als het cvb dit geweld niet wil veroordelen? Als het cvb geen enkele moeite doet om nazorg te bieden aan de getroffenen? Het cvb vindt het allemaal verschrikkelijk, zolang ze zelf maar geen actie hoeft te ondernemen om dit weer goed te maken.

Geen ruimte voor geweld; geweld waar het cvb natuurlijk niet verantwoordelijk voor is. Ondertussen adviseert burgemeester Bruls aan het cvb, zo zegt hij in de Telegraaf, om harder op te treden. Blijkbaar is het op zijn plaats voor een burgemeester om te adviseren om harder op te treden, maar niet op zijn plaats om het cvb aan te spreken op datzelfde harde optreden. Het is blijkbaar wel op zijn plaats voor het cvb om de schuld af te schuiven op demonstranten voor escalatie, maar niet op zijn plaats om het cvb aan te spreken op de aanwezigheid van de politie op campus en het sluiten van gebouwen al vóór de demonstratie überhaupt aanving. Door te zeggen dat het cvb in het algemeen geen ruimte ziet voor geweld, hoeft het zich ook niet te verantwoorden voor geweld dat wél plaatsvindt.

Dat hebben wij dus aanzitten als college van bestuur. Een college dat het extreme politiegeweld niet wil afkeuren. Een college dat geen excuses wil aanbieden voor gewelddadige arrestaties en geweld naar omstanders daarvan. Een college dat in abstractie geweld afkeurt, maar in praktijk elke hoeveelheid verantwoordelijkheid ontwijkt.

Als we dit soort geweldsuitspattingen niet hoeven te veroordelen. Als we ons college toelaten te draaien en te draaien tot we achterblijven met abstracte frases en toezeggingen geweld af te keuren. Als we het maar normaal vinden dat ons college de lijn trekt bij gezichtbedekking bij demonstraties, maar niet bij genocide; waar zijn we dan in godesnaam mee bezig?