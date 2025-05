Het collectieve geheugen van de BV Nederland is een gatenkaas Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Omliegen. Zachte heelmeesters die verkiezen om de penetrante lucht van de stinkende wonden niet te ruiken.

Omliegen. Om de feiten heen liegen. Vergeetcultuur. Halve feiten, anekdotes, leugens of broodje-aapverhalen als waarheid oplepelen. Eén term, oorspronkelijk bedacht door de schrijver en journalist Rudi Kross (1938-2002).

Herinnert u zich Boudewijn Büch nog? De man die had om-liegen tot ware kunst verheven: een botje voor de camera houden en dan glashard liegen dat het om een botje van een overleden dodo ging. Toen een unicum.

Tegenwoordig is omliegen onderdeel van ons sociale weefsel. Deep Fake. AI. Verkiezingscampagnes waarbij de leugen regeert. Aluhoedjes en complotdenkers. Doxen. Groepen mensen ophitsen tegen buitenlanders (ze willen jullie banen afpakken, ze komen om jullie vrouwen te verkrachten). Liegen over een asielcrisis die er niet is. Hamas die continu liegt over hun motieven voor hun terroristische acties. De Israëlische regering die hele dorpen vernietigd en omliegt dat er geen sprake is van ethnic cleansing. Maar de beelden van Louis Theroux zijn vlijmscherp en ondubbelzinnig: ‘de Palestijnen moeten oprotten. Maakt niet uit waarheen’, zeggen Ultrazionisten zoals Daniella Weiss. Maar ondanks dit alles blijft het westen premier Netanyahu steunen. Komt het omdat de Arabieren niet lijken op de westerse mens?

Weet u waarom de terreuractie van Hamas van 7 oktober 2023 zo goed gelukt is?

De Israëlische veiligheidsdiensten, de binnen- en buitenlandse, waren tot 7 oktober 2023 druk bezig met het opjagen van de eigen burgers die tegen de regering demonstreerden. Het Israëlische volk was moe van Benjamin Netanyahu die, gesteund door ultrarechtse splinterpartijen, de rechtsstaat steeds verder wilde uithollen. De terreuractie van Hamas kwam als een godsgeschenk voor de premier, de ultieme machtspoliticus. Hij kon, gesteund door een angstig en getraumatiseerd volk, de noodtoestand afkondigen en netjes doorgaan met zijn plannen. Met succes. Want al de plannen voor de grootscheepse juridische hervormingen werden onlangs alsnog goedgekeurd .

Het Eurovisie Songfestival. Ooit onschuldig zaterdagavondvermaak. Lekker ouderwets met chips op de bank, wachten op de dame die Douce Points – twelve points kwam roepen. Met #Eurovison2025 was dat geen onschuldig vermaak. Dat was pas een puik staaltje ómliegen. Ze deden daar niet aan politiek. Tenminste dat zeiden die meneren van de EBU. Ja toch? Rusland werd na het binnenvallen in Oekraïne toch uitgesloten van deelname? Dus waarom niet Israël?

Het meest memorabele van de avond was de Nederlandse televote, die douce points gaf aan Israël. Inderdaad, het had een haartje gescheeld of Israël had gewonnen.

NOS Nieuws schrijft dat de Spaanse premier afgelopen maandag opriep om Israël uit te sluiten van deelname aan het songfestival. De Spaanse omroep RTVE heeft om een onderzoek naar de transparantie van de televote gevraagd. Net als de Belgische VRT. Bij de AVROTROS denken ze nog na hoe ze deze shitfuckery moeten omliegen tot hapklare vergeetkoeken.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam heeft op 14 mei namens het college van B&W gezegd dat er in Gaza sprake is van genocidaal geweld. Ze parafraseert daarbij de Amos Goldberg die al langer van genocide spreekt. De ambassadeur van Israël, Modi Ephraïm zei daarop “diep geschokt te zijn. Er is helemaal geen sprake van genocide”.

De Nederlandse regering dokt. Meneer Ephraïm kent zijn plaats niet.

Caspar Veldkamp (NSC) minister van Buitenlandse Zaken zegt ondertussen dat “ze een streep getrokken hebben”. Wat voor een streep? Een #Rodelijn? Of een klein poppenlijntje? Dit kabinet is kampioen omliegen.

Geert Wilders en andere PVV-kopstukken zullen onder geen enkel beding stelling nemen tegen het genocidale geweld tegen Palestijnse burgers door Israël. Dat er meer dan 43.000 onschuldige burgers het leven verloren hebben interesseert de PVV geen ene moer. Ze vinden het okay dat daar kinderen van de honger sterven. Het zijn toch “maar” Palestijnse kinderen, nietwaar? Geen kinderen die de Joods-Christelijke waarden en normen omarmen. Dus dikke middelvinger!

Inderdaad, de PVV hoeft geen standpunt in te nemen.

Genoeg aanhangers in bijvoorbeeld Katwijk aan Zee die het genocidale geweld tegen de Palestijnen goedpraten. De burgemeester van Katwijk verbood een Pro-Palestina-beweging om te demonstreren tegen de viering van het 77-jarige bestaan van de staat Israël georganiseerd door de Christenen voor Israël. Messiaanse Joden die geloven in de ondeelbaarheid van de staat Israël omdat Jezus bij terugkeer op aarde in het Bijbelse hartland Judea en Samaria Gods Koninkrijk zal vestigen.

De burgemeester zei dat hij de ‘veiligheid van de demonstranten en (de) inwoners onvoldoende kon garanderen’. Het Leidsch Dagblad schrijft dat het om knokploegen gaat die daar feitelijk de dienst uitmaakten. De Katwijkse Proud Boys. Kennelijk wordt in Katwijk de toegang tot Gods Koninkrijk bewaakt door zwarthemden.

Omliegen. Een woord dat zo goed past in deze woelige tijd. Rudi Kross gebruikte deze zelfverzonnen term in 1971 in een essay over de koloniale vergeetcultuur. ‘Die piepkleine stukjes sukade in dat hele grote krentenbrood die je amper proeft’. De Britse minister van Buitenlandse zaken, James Balfour was in 1917 de eerste bewindspersoon die vond dat de mening van de Arabieren (die eeuwenlang op dat grondgebied woonden) als het om een nationaal thuis voor het volk van de Joden ging, niet relevant was. Het was vast anders geweest als de Arabieren en niet Chaim Weizmann, een nieuw productieproces voor de acetonproductie in de aanbieding hadden gegooid. (Dit nieuwe productieproces was van groot belang voor Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog).

Omliegen. Zachte heelmeesters die verkiezen om de penetrante lucht van de stinkende wonden niet te ruiken…

Een eeuwenoud conflict met alleen maar verliezers.

Het ICJ heeft een arrestatiebevel tegen premier Benjamin Netanyahu en de minister van Defensie, Yoav Gallant, uitgevaardigd. De aanklacht? Misdaden tegen de menselijkheid; schenden van de Geneefse conventie wegens het verhinderen van voedselhulp en medische zorg in Gaza; arbitrair geweld tegen weerloze, ongewapende burgers. Het ICJ schrijft in de aanklacht dat de meeste situaties nog nader onderzocht moeten worden.

En nu maar hopen dat de heren gauw opgepakt worden.

The Palestinians love their children too….