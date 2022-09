Het CDA van Wopke Hoekstra is de zekere verliezer in het stikstofconflict

1 sep. 2022 - 8:10

Volgens mij ligt het heel anders. CDA-er Sjaak van der Tak van de LTO en CDA-er Wopke Hoekstra hebben dit heel slim samen afgestemd en uitgevoerd. Wopke heeft de voorzet gegeven en daarvoor kreeg hij direct complimenten vanuit alle boerenorganisaties. Sjaak heeft de voorzet ingekopt en het resultaat hebben we gisteren gezien. De LTO heeft zijn positie versterkt ten opzichte van de actieclubjes en het CDA heeft weer wat krediet gekregen bij de boeren. Over een maand ligt er een akkoord. De boerenleiders zullen doen voorkomen alsof ze heel veel hebben binnengehaald, maar de boeren zullen over een jaar of twee wel merken dat dat niet veel voorstelde en ze alsnog door een harde sanering moeten gaan. Bijvoorbeeld geen 2030 als einddoel maar 2032. Of de mogelijkheid om innovaties toe te passen voor stikstofreductie, onder de voorwaarde dat ze aantoonbaar en meetbaar goed werken (dat gaat uiteraard niet lukken). Op die manier wordt het huidige plan uiteindelijk gewoon uitgevoerd.