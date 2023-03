Het CDA moet Pieter Omtzigt smeken partijleider te worden

Dinsdag komt het CDA bij elkaar om de puinhopen van Hoekstra te bespreken. Ik ben niet graag adviseur van het CDA, maar in het landsbelang zou ik deze partij toch graag voor één keer gratis advies willen geven: maak de gang naar Canossa. Als Hoekstra zich strikt aan de traditie wil houden, moet hij op drie achtereenvolgende dagen in boetekleed en blootsvoets voor de poort van de burcht Canossa verschijnen.

Laten we het wat hedendaagser aanpakken: Hoekstra begeeft zich in spijkerbroek en overhemd met opgestroopte mouwen naar de burcht Omtzigt te Enschede en biedt de parlementariër nederig het fractievoorzitterschap én het partijleiderschap aan, biedt nog eens zijn excuses aan voor ‘functie elders’ en maakt zich uit de voeten naar … een functie elders.

Het zou weliswaar, na de verkiezingscoup van BBB een nieuwe coup zijn, maar dat moet dan maar even. Met Omtzigt krijgt het CDA een leider die al bijna gekozen was door de leden – in tegenstelling tot Hoekstra - en een leider die afstand kan nemen van het desastreuze beleid uit het recente verleden, een leider die veel kiezers aanspreekt, en een man die al in het parlement zít, dus zo kan overstappen naar de huidige fractie.