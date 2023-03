Het CDA is overleden maar wanneer vertrekt Rutte eindelijk eens?

20 mrt. 2023 - 18:31

Laat een team van gedegen juristen en strafrecht deskundigen nog maar eens goed gaan onderzoeken of we hem als Nederlandse staat aansprakelijk kunnen stellen of vervolgen voor zijn gevoerde beleid. Liegen onder ede en meineed plegen bijvoorbeeld. Dat valt volgens mij niet onder presidentiële onschendbaarheid of parlementaire immuniteit.