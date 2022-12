‘Het boek van Job’ van Annemarie Haverkamp beste non-fictieboek van het jaar

Het boek gaat over Haverkamps vorig jaar overleden zoon Joran. Hij was door een chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Haverkamp schreef veel over hem, onder meer voor Joop.nl . Ze noemde Joran in haar liefdevolle verhalen Job.

Emma Louise Diest, boekenredacteur bij Humberto, liet zich eerder dit jaar zeer lovend uit over Het boek van Job. “Van het prille begin tot het plotselinge verdrietige einde, het is Haverkamp gelukt om Job met dit boek in alles wat hij was en uiteindelijk is geworden te omarmen. Alsof we in ieder verhaal Job opnieuw omhelzen. Na het lezen van de laatste woorden worden we overvallen door een intens gevoel van gemis. Een leegte die nooit opgevuld zal worden.”