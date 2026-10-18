Het blijft een raar verhaal over Schuiling op de snelweg Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 230 keer bekeken • Bewaren

Is op de snelweg een penis in de hand niet minstens zo gevaarlijk als een mobieltje?

Het gerechtshof Groningen/Leeuwarden is ervan overtuigd dat de oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling achter het stuur van zijn Saab masturbeerde, terwijl de chauffeur van een melkauto dat kon zien. Het staat niet met zoveel woorden in het arrest maar het hof gaat ervan uit dat dit ook zijn bedoeling was.

Dit is de zoveelste slag voor de VVD’er Koen Schuiling. Door de ophef rond deze affaire nam hij voortijdig afscheid als burgemeester. Hij weigerde een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie en ziet zich nu in twee instanties veroordeeld. Hem rest nog cassatie bij de Hoge Raad. Waarschijnlijk zal Schuiling het er niet bij laten zitten.

De publieke opinie, de meeste media en veel ter zake deskundige juristen zijn verbaasd over dit arrest. Het hof merkte het getuigenis van de chauffeur - de enige getuige - aan als geloofwaardig op grond van Schuilings eigen uitleg: hij geeft toe dat hij zijn broek had losgeknoopt maar dat hij met zijn hand over zijn buik schreef om heftige buikpijnen te stoppen.

De discussie gaat nu over de vraag of Schuiling niet toch geloofwaardiger was. Daarbij blijft een heel belangrijke zaak buiten beschouwing. Dat de burgemeester op schennis van de eerbaarheid wordt gepakt en niet voor iets anders.

Masturberen vergt aandacht. Ik heb zelf nooit geprobeerd een rijbewijs te halen. Toch meen ik te mogen stellen dat een penis in de hand minstens zo gevaarlijk is als een mobieltje. Het arrest schetst de gang van zaken. Schuiling ging in zijn Saab naast de melkwagen rijden. Dit met aangeknipte binnenlichten. Hij hield dit ongeveer een minuut vol, aldus de chauffeur. Dit alles speelde zich af op de snelweg waar 70 kilometer per uur werd gereden. Schuiling zou dan met een hand gestuurd hebben, steeds op de weg en de wagen naast hem lettende terwijl hij tegelijkertijd onkuise fantasieën koesterde, met zijn vrije hand de penis opwrijvende. Daarbij zou de ontlading zelf niet eens het hoofddoel zijn geweest. De burgemeester betoonde zich ook nog eens als een gemotoriseerd potloodventer. Dat zou het doel geweest zijn van zijn inhaalmanoeuvre om bij de melkauto langszij te komen. Ook nog tijdens een soort inhaalmanoeuvre. Dit is levensgevaarlijk. Het is raar dat er geen ongeluk is gebeurd. Nota bene: de binnenlichten in de Saab waren aan, volgens de chauffeur van de melkauto om hem zichtbaar te maken Maar rijden in de nacht met de binnenlichten aan beperkt je zicht op de weg. Dat is nog een risico te meer. Toch kwamen er geen ongelukken van.

Kennelijk hebben politie en justitie dit niet in aanmerking genomen toen zij Schuiling aanpakten. Dat is eigenlijk heel vreemd. Waarom uitsluitend die focus op schennis van de eerbaarheid? Waarom niet het in gevaar brengen van het verkeer.

Een en ander geeft trouwens meer geloofwaardigheid aan de lezing van de oud-burgemeester. Er is immers geen krasje op Saab of melkwagen gekomen.

Het blijft een raar verhaal. Alles bij elkaar. Maar de gedachten horen toch uit te gaan naar gebrek aan bewijs.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de aandacht mag verdwijnen evenals het opkomende schandaal rond het UWV en de affaire rond het Groninger aardgas.

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