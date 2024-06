Het volk moet geloven dat gedoodverfd minister van Asielzaken Gidi Markuszower is gestruikeld over een AIVD-screening. Dat is quatsch. Het was al jaren duidelijk welke contacten hij onderhield en dat die een risico inhielden voor de veiligheid van de staat. Iedereen wist van zijn relatie tot de Mossad. Bij de AIVD zal best wel een rapport met de gewenste inhoud zijn besteld maar dat was een hulpmiddel om Markuszower tijdig te lozen. Wilders heeft deze pion uit het spel gehaald omdat hij door zijn verschijning, zijn uitspraken en zijn verleden al te duidelijk maakte wat het kabinet in zijn diepste wezen moest zijn. Dit wordt het blanke regime in Den Haag dat zal afrekenen met alles wat Wilders en de zijnen mishaagt: mensen met een andere afkomst dan de etnisch-Nederlandse, kunstenaars, intellectuelen en – om een term van Stalin te lenen – kosmopolieten. Zij moeten het de komende jaren ontgelden. Ze zullen eerst enigszins worden ontzien maar uiteindelijk niet ontsnappen. De aanwezigheid van Markuszower op een sleutelpositie in dit kabinet was de vleesgeworden onthulling van dit streven. Die dreigde de euforie van de oranjezomer te doorbreken. Daarom wordt hij vervangen door Marjolein Faber, overigens geen haar beter dan de plotseling gevallen grootheid.