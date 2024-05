Het bevrijdende van een oorlog Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Nu let niemand op uiterlijkheden, je bent al blij als je levend het einde van de dag haalt.

Hoewel ik er nooit een hoop mee te maken, lijkt een voordeel van een oorlog me dat die het systeem van schaamte waarmee mensen elkaar klein houden volledig opheft. Wanneer het om van dag tot dag overleven gaat, maakt het immers niet zo veel meer uit wat je zogenaamde sociale status is. Plotseling bevind je je op gelijke voet met mensen die je vroeger probeerden wijs te maken dat je hun mindere was.

Om macht over je uit te oefenen, lieten zulke figuren je in vredestijd voelen dat ze je baan te suf, je huis te klein en je vrouw te lelijk vonden. Omdat ik geen baan heb en mijn vriendin onmogelijk onaantrekkelijk genoemd kan worden, spreek ik overigens niet vanuit persoonlijke frustratie. Wel verlang ik zeer heimelijk – ik durf dit amper aan mijzelf te bekennen – naar enkele oorlogsjaren waarin we terugkeren tot de essentie.

Ik stel me dan voor hoe ik op een zonnige oorlogs-ochtend in mijn versleten kleren door de binnenstad slenter. Naar de kapper ben ik lang niet geweest, in de rafelige Jumbo-tas die ik vasthoud zitten vuile kleren. Net als voor de oorlog ben ik namelijk het grootste gedeelte van de week bij mijn vriendin, maar omdat op een of andere manier onze was-routines ongelijke tred vertonen, was ik het liefst in mijn eigen huis.

Mijn elektrische tandenborstel steekt boven de rand van de tas uit, ik nam hem mee omdat ik pas morgen terugga naar mijn vriendin. Voor de oorlog bekeken modieus geklede stedelingen mij geringschattend wanneer ik op een doordeweekse ochtend zo over straat ging. ‘Het wordt steeds erger met die daklozen’, zag je ze denken. Nu let niemand op uiterlijkheden, je bent al blij als je levend het einde van de dag haalt.

Zeker, het is gênant hoe ik oorlog in mijn verborgen fantasieën romantiseer. Toch vind ik het nauwelijks onbetamelijker dan de manier waarop we ons in vredestijd boven elkaar verheven voelen.