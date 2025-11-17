Het beste wat je voor de natuur kunt doen kost helemaal niets Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 298 keer bekeken • bewaren

Tjitske Ypma Communicatieadviseur en raadslid LochemGroen! Persoon volgen

Elk najaar herhaalt zich een onbegrijpelijk ritueel: zodra de eerste bladeren vallen, komt de gemeentelijke bladcampagne op gang. Bladkorven verschijnen in het straatbeeld, vrachtwagens rijden af en aan. Maar het blad is geen afval, het is goud!

Blad is natuur en geen probleem. Het is misschien wel de goedkoopste en meest effectieve manier om biodiversiteit te herstellen, droogte tegen te gaan en onze tuinen en plantsoenen te verbeteren. Gratis en voor niets. Toch behandelen we het nog alsof het iets is dat we zo snel mogelijk moeten wegwerken.

Wat doet blad eigenlijk? Het wordt door wormen en bodemleven omgezet in rijke, voedzame humus. Het beschermt plantenwortels tegen vorst en droogte. Het is voedsel en overwinteringsplek voor insecten. Het is letterlijk het huis van egels, die al onder druk staan. En het maakt elke tuin, berm of plantsoen levendiger, gezonder en natuurlijker.

Waarom halen we dat dan massaal weg uit plantsoenen, bloemperken en onder houtwallen? Waarom rijden vrachtwagens af en aan met groenafval dat juist voeding is voor de bodem die we willen verbeteren?

Het is volgens mij tijd om het anders te doen: elke gemeente kan een voorbeeld zijn door veel duidelijker in te zetten op natuurinclusief beheer. Door inwoners uit te leggen dat het goed is blad weg te halen van trottoirs en paden maar ook te benadrukken dat het op andere plekken heel nuttig is. Daar kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dit door blad te laten liggen op gazons en in perken en door permanente plekken in te richten waar blad kan worden verzameld en waar inwoners gratis compost kunnen ophalen. Dat scheelt transport en energie en levert iets op waar geen zak potgrond tegenop kan.

Blad is geen last. Blad is een kans. Laat dit het eerste seizoen worden waarin we zeggen: Laat het blad liggen. Voor de dieren, voor de natuur, voor onze bodem en voor ons allemaal.

Meer over: opinie , natuur , bladeren , herfstbladeren , biodiversiteit