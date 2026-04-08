Het bestand in het Midden-Oosten is net een maffiadeal Opinie Vandaag

De gewone mensen in Iran en Libanon zijn het slachtoffer

Dit betekent het dus als Donald Trump zegt Help is on the way. Je wordt uitgeleverd aan de wraak van je geradicaliseerde vijanden. Dat hebben dit jaar eerst de Venezolanen en nu ook de Iraniërs ervaren.

De wapenstilstand die de regimes in Teheran en Washington met elkaar hebben gesloten doet nog het meest denken aan een maffiadeal waarin misdaadsyndicaten besluiten hun onderlinge strijd te staken om vervolgens de markt onderling te verdelen.

Dat is precies wat er nu in het Midden-Oosten is gebeurd. Na een harde confrontatie is de markt verdeeld. Beide partijen kunnen zeggen dat zij een enorme zege hebben geboekt en dat de anderen nu een toontje lager zingen.

Het echte slachtoffer van deze oorlog zijn de Iraniërs die naar meer vrijheid en democratie streven. Zij zijn uitgeleverd aan de sadisten van de Revolutionaire Garde, die nu voor Trump en de zijnen gewaardeerde partners zijn met wie je een deal kunt sluiten. Hun wachten de martelkamers van het regime.

Ondertussen zet Israël zijn misdadige oorlogsvoering tegen Hezbollah voort, waarbij vooral - het wordt saai - de burgerbevolking het gelag betaalt.

De benzine die geraffineerd zal worden uit olie die door de straat van Hormuz is gevaren, verspreidt de afschuwelijke stank van de schande.

Deze woensdag overlegt Trump met zijn consigliere voor Europa Mark Rutte. Hij zal ongetwijfeld een misselijk makende verklaring uitbrengen.

Ondertussen moeten de Europese burgers scherper dan ooit beseffen, dat de leidende factor in het militaire bondgenootschap dat hen heet te beschermen, een capo di tutti capi is, een maffialeider. Of moderner gezegd: de jefe van een cocaïnekartel.

Het Midden-Oosten (en de wereld?) nu. De 5 maffiafamilies van New York sluiten een deal. Uit: the Godfather. Marlon Brando (Don Corleone) zit voor.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandelijke compensatie is geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.