Het besmeuren van schilderijen leidt de aandacht juist af van de klimaatproblematiek

De komende tijd zal iedereen die het grootste probleem van onze tijd aan de orde wil stellen, zich eerst uitgebreid moeten verantwoorden.

De klimaaatactivisten die schilderijen besmeuren met allerhande levensmiddelen, openen inderdaad een discussie: over de veiligheid in musea, over vandalisme, over de kwetsbaarheid van kunst, over van alles en nog wat, behalve over het klimaatprobleem.

Op1 gaf daar woensdagavond een mooi voorbeeld van. Een klimaatactiviste nam het op voor haar radicale geestverwanten Iedere keer als zij probeerde iets informatiefs te zeggen over het klimaat, werd zij door de overige tafelgasten meteen onderbroken. Zij brachten het onderwerp terug naar het besmeuren van kunst. De ochtendjournaals van donderdag brachten het bericht over een activist die zich bij Beau van Erven Dorens (RTL) aan een tafel had vastgeplakt. Ging het over de opwarming van de aarde? Nee, wel over de manier waarop ze hem met tafel en al tijdens een reclameblok uit beeld hadden gekregen.

Door hun acties in musea bedrijven klimaatactivisten de domste communicatiestrategie die je zou kunnen bedenken: zij leiden de aandacht juist af van waar het om gaat.

De emir van Qatar zit met een niet helemaal vergelijkbaar maar wel verwant probleem. Hij wilde de aandacht op zijn steenrijke monarchietje vestigen door het WK Voetbal te kopen. Dat is gelukt. Alleen gaat het tot nog toe vooral nog over zijn dwingelandij, de feitelijke slavernij in zijn land, de zes en een half duizend doden tijdens de stadionbouw, de vervolging van niet-heteroseksuelen. Hij schijnt daar nogal pissig over te zijn maar hij heeft het aan zichzelf te wijten. Als hij niet zo dom was geweest de voetballerij binnen te halen, had de emir rustig zijn gang kunnen gaan zonder dat zijn beleid onder een vergrootglas werd gelegd.

