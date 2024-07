Het Amerikaanse geweten Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Gaat het tij dan toch keren? Om dat te denken zou erg naïef zijn. Maar de Verenigde Staten kampt thans wel met een gewetenskwestie. "Zij is niet in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad" luidden de krantenkoppen. Kamala Harris ligt namelijk onder vuur vanwege het boycotten van de speech van Netanyahu... Israëlische functionarissen zeggen dat het overslaan van de toespraak geen manier is om een ​​bondgenoot te behandelen. Want dat is wat Kamala Harris deed.

Wat hier aan voorafging...

Deze week kwam een Israëlische delegatie naar de Verenigde Staten, maar hoe ging het? Want wat er in Amerika gebeurt, zal vroeg of laat invloed hebben op ons. Duizenden demonstranten tegen de misdaden van Israël in Gaza kwamen woensdag bijeen in Washington om het bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te veroordelen, terwijl ze “Free, Free Palestina” scandeerden en naar het Capitool marcheerden, voordat de politie pepperspray gebruikte op sommigen in de menigte.

Dinsdag demonstreerde een joodse pro-Palestijnse groep in het Cannon House-kantoorgebouw op Capitol Hill in Washington, waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza en een einde aan de wapenverkoop aan Israël.

Reacties

Er kwamen veel reacties volgen op de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor het Amerikaanse Congres, waarin hij de Verenigde Staten opriep om Israël te voorzien van meer wapens om de oorlog tegen Gaza (lees: etnische zuivering) voort te zetten, terwijl tientallen Democratische wetgevers de zitting boycotten.

Hieronder volgen de meest prominente commentaren en standpunten over de toespraak van Netanyahu:

Leider van de Israëlische oppositie

De Israëlische oppositieleider Yair Lapid zei dat het "een schande was dat Netanyahu een uur lang sprak zonder te spreken over dat er een gijzelingsdeal zou komen".

Israëlische minister van Financiën

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, leider van de Religieus Zionistische Partij, zei dat Netanyahu “ons met trots vertegenwoordigde, en dat het verwelkomen van hem het diepe partnerschap met de Verenigde Staten weerspiegelt.”

Nancy Pelosi

Voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zei dat de toespraak van Netanyahu “het slechtste aanbod was van een buitenlands figuur die de eer had het Congres toe te spreken. (…) De families van de gijzelaars eisen een staakt-het-vuren en de terugkeer van hun zonen, en we hopen dat Netanyahu zijn tijd zal besteden aan het bereiken daarvan”, zei ze.

Senator Bernie Sanders

De onafhankelijke Amerikaanse senator Bernie Sanders zei dat Netanyahu “niet alleen een oorlogsmisdadiger maar ook een leugenaar” was. Hij voegde eraan toe dat de Israëli’s “Netanyahu niet aan de macht willen hebben, dus kwam hij naar het Congres om campagne te voeren voor verkiezingen.” Sanders merkte op dat alle humanitaire organisaties zeggen dat tienduizenden kinderen met hongersnood kampen omdat de regering van Netanyahu de hulp blokkeert.

Vertegenwoordiger Dalia Ramirez

Het Democratische lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Dalia Ramirez zei in een interview met Al-Jazeera dat Netanyahu “een oorlogsmisdadiger is, en dat hij niet tot het uiterste zal stoppen om zijn agenda te verwezenlijken.”

Vertegenwoordiger Jamie Gomez

Jamie Gomez, lid van het Democratische Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zei dat de toespraak van Netanyahu “onvolledig was, net als zijn daden sinds zijn aantreden, en ik roep hem op om onmiddellijk af te treden.”

Vertegenwoordiger Jerry Nadler

Het Democratische Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler, zei dat Netanyahu wil dat de oorlog zo lang mogelijk duurt en niet streeft naar de vrijlating van gijzelaars.

Hamas

Izzat al-Rishq, lid van het politieke bureau van Hamas, zei in een Telegram-bericht dat “de toespraak van de crimineel Netanyahu een partij is van leugens en minachting voor de hoofden van de wereld.” Sami Abu Zuhri, een leider van de beweging, vertelde Reuters dat Netanyahu geen akkoord over een staakt-het-vuren wil bereiken, en benadrukte dat de toespraak “vol leugens bezat en er niet in zal slagen het onvermogen om het verzet te confronteren of de oorlogsmisdaden."

Mustafa Barghouti

Mustafa Barghouti, secretaris-generaal van het Palestijnse Nationale Initiatief, zei dat wat er gebeurde “een schandelijke sessie was voor het Amerikaanse Congres voor de oorlogsmisdadiger Netanyahu, die de misdaden van genocide, etnische zuivering, collectieve bestraffing en uithongering pleegt. (…) De beschaving die Netanyahu beweert te vertegenwoordigen is geen beschaving maar een decadentie van de moord op 48.000 Palestijnen in Gaza, de decadentie van de moord op 17.000 kinderen, de amputatie van de handen en benen van 1.200 Palestijnse kinderen en de deportatie van twee miljoen Palestijnen daarna. de sloop van hun huizen”, zei hij.

Woede en frustratie in Israël

De Times of Israel meldde dat ‘niet bij naam genoemde’ Israëlische functionarissen de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris bekritiseerden omdat zij Netanyahu’s toespraak tot het Congres had overgeslagen. Israëlische functionarissen zeiden tegen de Britse krant The Telegraph dat Harris, die zich kandidaat stelt voor het presidentschap, ‘niet in staat is onderscheid te maken tussen goed en kwaad’, en dat het overslaan van de toespraak van de premier ‘geen manier is om een ​​bondgenoot te behandelen’.

"Het is schandalig voor mij en onvergeeflijk dat Kamala Harris de toespraak boycot”, zei voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Johnson, van Louisiana, dinsdag.