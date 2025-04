Het amateurisme van Trump versus de geslepenheid van Poetin Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 135 keer bekeken • bewaren

Dat Donald Trump in alle opzichten ongeschikt is om een land verantwoordelijk te besturen hoeft geen betoog meer. Ook Republikeinen met een lange staat van dienst in hoge posities waarschuwden daar al jaren voor. En elke dag opnieuw toont de Amerikaanse president zijn onkunde. Zo ook met zijn benadering van Rusland's dodelijke agressie tegen Oekraïne. Nog voor het begin van zijn presidentschap zou hij dit varkentje wel even wassen, en wel binnen 24 uur.

Er moest een 'deal' komen om de zaak definitief op te lossen. Met Trump-voortvarendheid ging hij aan de slag. Dat wil zeggen: uitgaande van zijn niet door kennis van zaken gehinderde kijk op de problematiek, niet luisterend naar deskundigen met grondige kennis van Rusland en Oekraïne en hun onderlinge geschiedenis. Want al die ingewikkelde details en analyses over hoe KGB-officier Poetin en zijn KGB-kompanen opereren en wat hun buitenlandse doelstellingen zijn, vormen maar onnodige ballast: je oefent gewoon wat druk uit, slaat de koppen tegen elkaar en dan komt er vanzelf een effectieve oplossing.

En om de gang van zaken te versnellen benoem je niet als top-onderhandelaar iemand met een bewezen staat van dienst; die zou je alleen maar opzadelen met lastige feiten als internationaal recht, militaire krachtsverhoudingen en je dwingen na te denken over hoe een agressor definitief het zwijgen op te leggen. Nee, je neemt iemand uit je directe “buddy”-kring, die net zo weinig kaas heeft gegeten als jij van democratie, militaire verhoudingen, geschiedenis en van wat de KGB en zijn opvolger FSB eigenlijk zijn.

Zo was het de onroerend goed miljardair Steve Witkoff, New York's golf-vriendje van Trump, die inmiddels vier keer direct met Vladimir Poetin sprak. De laatste twee keer zeven uur in totaal tête-à-tête. Stel je eens voor: iemand met alleen ervaring in het kopen, verkopen en bouwen van gebouwen onderhandelt in geheel zijn eentje met een KGB-officier die er al twintig jaar in slaagt om met keiharde repressie ondemocratisch aan de macht te blijven in een enorm land met nucleaire wapens en delen van verschillende landen militair bezet. Een man die gepokt en gemazeld is in misleiding, bedrog en manipulatie.

Letterlijk de hele wereld van Rusland- en Oekraïne-experts, inclusief de vele Russische analisten en journalisten die zich verzetten tegen Poetin's Kremlin, kan de grove onwetendheid en griezelige zelfoverschatting van de Amerikaanse president en zijn 'top-onderhandelaar' niet geloven.

Vergelijk dat eens met hoe Amerikaanse presidenten in het verleden grote internationale conflicten oplosten. Voorbeelden daarvan zijn de onderhandelingen in de jaren zeventig van de vorige eeuw om de Vietnamoorlog te beëindigen onder president Richard Nixon. Ook de Amerikaanse bemiddelingen in het zelfde decennium voor een troepenscheiding tussen Israel en Egypte en Syrië na de Yom Kippur oorlog.

Onderhandelaar van dienst was destijds Henry Kissinger, de veiligheidsadviseur van Nixon. Het enige wat hij met Witkoff gemeen heeft is zijn joods zijn. Maar voor de rest? Kissinger was een door de wol geverfde, sluwe expert op het terrein van de internationale betrekkingen. Die ging echt niet in z'n eentje op stap. Hij maakte actief en veeleisend gebruik van de kennis die in de VS aanwezig was op gebieden als internationale betrekkingen, militaire verhoudingen, geschiedenis, internationaal recht enzovoorts. Behalve in uitzonderingsgevallen reisde hij met een uitgebreide groep experts die werkten bij het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken, CIA etc., de door Trump en zijn aanhangers zo verfoeide 'Deep State'.

De onderhandelingen over het beëindigen van de Vietnamoorlog duurden enkele jaren. Die voor de troepenscheiding tussen Israel en zijn buurlanden vele maanden. Het woord 'deal' kwam in het vocabulair van de Amerikaanse onderhandelaars niet voor.

En zie nu eens de lachwekkende figuur van Witkoff. Met geen enkele kennis van zaken van de essentie van de problematiek spreekt hij als volgt over Poetin zoals hij die meemaakte:

"Poetin is “geen slechte kerel”, hij is “eerlijk” en “super slim”, die wil echt niet heel Oekraïne veroveren of agressie plegen tegen Westerse landen. Er zijn referenda gehouden in de gebieden die Rusland momenteel bezet en die lieten duidelijk zien dat een overgrote meerderheid onder Russisch gezag wil blijven. En dat is het centrale probleem in de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne."

(NB: de hele Westerse wereld, de Verenigde Naties en alle gerespecteerde mensenrechtenorganisaties hebben altijd nadrukkelijkgesteld dat de 'referenda' onder militaire dwang werden gehouden en in geen enkel opzicht echte referenda waren; en alle onafhankelijke Russische deskundigen waarschuwen al jaren voor Poetin's imperialistische ambities in Oekraïne en andere Europese landen).

Vol bewondering vertelt Witkoff hoe Poetin na de aanslag op Trump bij een priester ging bidden voor diens gezondheid, “niet omdat hij hoopte dat Trump president zou worden, maar omdat hij hem als vriend beschouwde.” Hij was een en al lof over Poetin's bereidheid om in met hem in gesprek te gaan.