Het alternatief voor Rutte IV zou nog wel eens veel erger kunnen zijn

28 aug. 2022 - 10:10

Het meest denkbare scenario is het jaar 2021 all over again. We gaan zeer lange formaties krijgen en waarschijnlijk kabinetten die om de haverklap gaan vallen. We krijgen niet alleen het klimaat van Italie, maar ook de politieke cultuur. Dit kabinet gaat de rit niet uitzitten, maar de vele kabinetten daarna ook niet. Ik maak me geen enkele zorgen over van der Plas 1. Dat gaat er niet komen. Het zou betekenen dat VVD en CDA onder van der Plas gaan dienen. En dat ultra rechtse partijen daar ook bij moeten zitten. Anders krijg je sowieso geen meerderheid. Ultra rechts en "rechts" in het algemeen zijn totaal versnipperd. En kunnen helemaal niets, behalve schreeuwen en ruzie maken. En "ophef" maken. Volgens mij heeft het kabinet GL en PvDA nodig. Of D66 moet van 12 naar 6 zetels in de peilingen willen en met GO en JA21 in zee gaan. Het gaat niet om een links kabinet. Het gaat er om dat links doorslaggevend kan zijn en beslissend kan zijn en het optimale resultaat kan krijgen voor die zetels die ze ter beschikking stellen. PvdA en Gl zijn de grootse partij van Nederland. En het zou zeer arrogant rechts sieren eens dat politieke signaal serieus te nemen. D66 heeft voor de rest gefaald en wordt straks ingeruild door PvDA/ GL. Die mogen laten zien dat ze het beter kunnen. Dan wordt het dus kabinet VVD/CDA/PvDA/ GL/CU. Dan maar zonder D66. Die niets voor heeft gekregen. En waar Kaag zich zou moeten schamen voor haar gebrek aan resultaat