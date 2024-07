De tante van Druktemaker Elfie Tromp werkt al bijna 30 jaar als kinderarts in Rotterdam. “Zij ziet dagelijks de tragische uitkomst van antivax-ouders: kinderen die doodziek binnenkomen en het regelmatig niet overleven”, vertelt ze bij De Nieuws BV. We staan in Nederland aan de rand van een mazelenepidemie. “En het allerergste van het mazelenvirus weet gek genoeg bijna niemand. Het kan zich nestelen in de ongevaccineerde hersenen en kan daar drie, vier jaar na besmetting ineens oplaaien als een hersenontsteking. Niet het hersenvlies, maar de hersenen zelf die onherstelbaar beschadigen.”