Herzog bij opening Holocaustmuseum, wat een farce Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Theo Brand Politicoloog en journalist

Uitgerekend president Yitzhak Herzog van Israël komt naar Nederland voor de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam. Zijn genocidale uitspraken over Gaza galmen nog na ("een hele natie is verantwoordelijk" en "we zullen vechten tot we hun ruggengraat breken"). Wat een waanzin. Wat een farce.

In de Gazastrook zijn binnen vijf maanden bijna 31 duizend Palestijnen door Israël gedood, onder wie zo’n 14 duizend kinderen. Zo'n 1,9 miljoen Palestijnen zijn ontheemd en lijden honger. Volgens president Yitzhak Herzog van Israël bestaan er in Gaza geen onschuldige Palestijnse burgers.

De Joodse organisatie Erev Rav roept inmiddels op tot Herzogs arrestatie. Deze organisatie zorgt, samen met 'Een Ander Joods Geluid' en veel individuele joden, dat kritiek op Israël niet hoeft om te slaan in antisemitisme. Dat we blijven begrijpen dat Herzog niet het boegbeeld is van een religie of cultuur, maar van een staat in oorlog, een staat die alleen denkt te kunnen overleven door Palestijnen onder de knoet te houden, weg te jagen en weg te zuiveren. Dit geperverteerde zionisme staat wat mij betreft niet gelijk aan het jodendom en de rijke joodse religie en cultuur.

De boodschap van Auschwitz-overlevende Hajo Meyer (1924-2014) wint aan zeggingskracht. In 2004 verscheen zijn boek 'Het einde van het jodendom' waarin hij voorzag wat vandaag gebeurt: een zionisme dat verraad pleegt aan de geschiedenis en aan de humanitair joodse traditie waarmee hij zelf was opgevoed. Meyer zou zich omdraaien in zijn graf.

Blijkbaar is het harde en onverzoenlijke zionisme in Nederland heel sterk georganiseerd en het humanitaire jodendom veel minder. Waarom zou je anders de president van een staat die oorlogsmisdaden pleegt, uitnodigen om bij de opening van een Holocaustmuseum te zijn?

Maar de uitnodiging was al van vóór 7 oktober, zo lees ik in Het Parool. Alsof een afspraak annuleren niet mogelijk is. Alsof Israël vóór 7 oktober nog geen Gaza-oorlogen voerde. Alsof Israël voor 7 oktober geen Palestijnen in een wurggreep hield en mensenrechten met voeten trad.... Het is een volstrekt verkeerde keuze die door politieke en mogelijk financiële motieven is ingegeven, zonder oog voor waarden als gerechtigheid en de diversiteit van het jodendom.