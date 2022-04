Herverdelende overheid blijkt een geluksmachine

Mark Rutte is ervan overtuigd dat de overheid “geen geluksmachine” is. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de overheid wel degelijk van grote invloed is op het geluk en ongeluk van haar burgers. Uit een vergelijking van de gelukscores en economische ongelijkheid in 78 landen tussen 1981 en 2020 blijkt dat burgers ongelukkiger worden als de overheid toestaat dat de ongelijkheid te groot wordt.

Uit het onderzoek van Bartram blijkt dat het in werkelijkheid net iets anders te ligt. Zo daalde de gemiddelde gelukscore in India tussen 1990 en 2006 van 6,7 naar 5,8, terwijl de ongelijkheid toenam. In 2012 was de score, ondanks een periode van lange economische groei, nog altijd lager dan in 1990. In landen waar de ongelijkheid afnam, zoals in Polen, Peru en Mexico, namen de gelukscores juist toe.