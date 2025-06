Hertzberger laat pluche boven principes gaan en keert terug in de Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 630 keer bekeken • bewaren

In november vorig jaar vertrok NSC’er Rosanne Hertzberger uit de Kamer. Dat deed ze nadat NSC-staatssecretaris Nora Achahbar uit het kabinet was vertrokken na racistische en islamofobe opmerkingen binnen de ministerraad. “Helaas moeten we constateren dat bij meer partijen de remmen los zijn. Er worden volstrekt ongepaste uitspraken gedaan, zowel voor als achter de schermen van deze regering”, aldus Hertzbergers destijds.

Nu de PVV uit het kabinet is, keert Hertzberger weer terug in de Kamer, meldt RTL Nieuws. Ze neemt de plaats in van Daniëlle Jansen die demissionair minister van Volksgezondheid is geworden.

Waren het dan toch niet “meer partijen” bij wie “de remmen los” waren? Of lonkte het pluche gewoon weer? Het heeft er alle schijn van dat het laatste het geval is. Hertzberger wil namelijk ook bij de komende verkiezingen weer op de lijst voor NSC.