Herstel van de natuur blijkt uiterst lucratief: investering van 1 euro levert 8 euro op voor samenleving

Knack schrijft dat de investering van 39 miljoen euro in het gebied een veelvoud oplevert. Elke euro die is geïnvesteerd, levert acht euro op. “Zo speelt het gebied nu een belangrijke rol om de huizen langs de Demer in Aarschot en Rotselaar te beschermen tegen overstromingen: jaarlijks wordt zo naar schatting 1,19 miljoen euro aan schade door overstromingen vermeden. Het gebied was al een belangrijke trekpleister voor recreatie met 434.000 bezoeken en een financiële meerwaarde van 3,6 miljoen euro. De werken voegen daar nog 89.000 bezoeken aan toe, goed voor achttien extra banen of zo’n 743.000 euro.”