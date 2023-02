Herstel gedupeerden toeslagenaffaire loopt vast door ambtelijke chaos

2 feb. 2023 - 12:18

ik begrijp dat het moeilijk is om snel een nieuw instituut in de richten voor een nieuw probleem maar dat het kader bang is fouten te maken en hun verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen op de werkvloer leggen is ontoelaatbaar. zij hebben mogelijk de boodschap van het ministerie meegekregen dat fouten niet getolereerd worden om het aanzien van de allen niet verder te beschadigen maar wat in Nieuwsuur naar voren kwam is onacceptabel. blijkbaar heeft men niet het gezamenlijke motto: zo snel mogelijk de ouders helpen?