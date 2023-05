Hersenen vrouwen raken beschadigd in samenlevingen met veel sekse-ongelijkheid

Analyse van duizenden hersenscans toont dat ongelijkheid van vrouwen hun hersenen aantast. Wetenschappers die 8000 MRI-scans uit 29 landen met elkaar vergeleken ontdekten een verontrustend patroon. In landen waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot is, wat wil zeggen dat vrouwen er slechter af zijn en onderdrukt worden, zijn hersenen van vrouwen minder ontwikkeld. De wetenschappers bespeurden in de cortex cingularis anterior en orbitofrontale cortex verschillen in dikte tussen de seksen als er sprake is van een minderwaardige positie van vrouwen. In landen waar er veel minder ongelijkheid is waren er in de hersenen geen verschillen zichtbaar tussen beide seksen.