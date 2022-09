Heropen de cultuursector

19 jan. 2022 - 13:50

@Nejras en Joe Het argument was niet dat de kunstenaars zelf niet rond kunnen komen. Daarin is de cultuursector natuurlijk niet anders dan andere sectoren waarin al dan niet vanwege sluitingen minder werk is. Hoewel veel kunstenaars gewoon kunnen werken en geld kunnen verdienen is dat voor sommigen niet het geval. Meestal niet de kunstenaars zelf maar de niet creatieve mensen die in de sector werken maag nogmaals de cultuursector is daarin niet anders dan andere sectoren en vice versa. Het argument was echter: "Kunstenaars voeden het kritisch en creatief kijk- en denkvermogen van ons land." Het gaat dus niet om het inkomen van de mensen in de cultuursector maar het welzijn van de bezoekers. En daarbij moet je afvragen of het welbevinden van een bezoeker aan een museum zo erg geschaad wordt als dat nog een week of duurt. Dan kan ik mij voorstellen dat voor sommige mensen het inrichten van hun huis wel even wat nijpender is. En als je een babykamer moet inrichten dan is een opmerking dat je bij de kringloop wel een kast kunt halen een beetje in de categorie 'dan zet je tot een dvd' tje op' overigens waren de kringloopwinkels net als de Ikea ook gewoon dicht.