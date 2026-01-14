Hernoem de EU tot Groot Groenland Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 101 keer bekeken Bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam Persoon volgen

Als je in de jaren zestig kritiek had op de USA om de oorlog in Vietnam en als je die uitte in familiekring, op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld, dan stond er altijd wel een oom verontwaardigd uit zijn stoel op: “Jongeman, de Amerikanen zijn onze BEVRIJDERS!” Discussie gesloten.

Heden verblijft de “Vuurheer”, de Führer, niet in de Wolfschanz, maar in the White House in Washington. En zijn wij het die de Amerikanen moeten bevrijden. Het komt erop neer dat wij zo ondersteunend mogelijk zijn bij hun zelfbevrijding. En die zelfbevrijding is kansrijker dan zo op het eerste gezicht lijkt. Trump is niet onkwetsbaar.

Zijn populariteit in de VS gaat achteruit. Niet in het minst bij zijn eigen MAGA-achterban. Die Trump-aanhangers had hii plechtig beloofd om zich politiek meer binnenslands op te stellen. Om te zorgen voor een betere financiële positie van de doorsnee-Amerikaan. Er gebeurde het tegendeel. Amerika onder Trump geeft zich meer dan ooit over aan buitenlands avonturisme. En diens gegoochel met importtarieven heeft de dagelijkse kosten van levensonderhoud in de VS alleen naar doen stijgen. Zijn MAGA-aanhang kalft af.

En dan heb je ook nog de voortdurende dreiging van de Epstein-files. Bij zijn aanhang van conservatieve christenen heeft Trump afgedaan, als blijkt dat hij aan minderjarigen heeft gezeten.

Kortom, de Democraten hebben grote kans de mid-term verkiezingen in november te winnen. Het Huis van Afgevaardigden verandert dan drastisch van samenstelling. Een impeachmentprocedure wordt mogelijk.

En wij, hoe kunnen wij het Onderdrukte Amerika te hulp schieten? Momenteel wordt Groenland door Trump bedreigd. Hier kan Europa iets substantieel aan doen. President Macron van Frankrijk heeft daar toe het goede voorbeeld gegeven. Hij sticht een Franse ambassade in Groenland. Dat zouden alle Europese staten moeten doen.

Het is dus zaak dat ook Nederland zo gauw mogelijk een ambassadepost in Groenland sticht. En onze plicht als Nederlands staatsburger dient op zijn minst te zijn aan te dringen bij onze Kamerleden om daartoe een motie op te stellen en aan te nemen.

Eigenlijk is West-Europa groener dan Groenland, dat immers meestentijds sneeuwwit is. Laten we dus nóg een duidelijk statement maken. Laten wij de Europese Unie die tot heden geen steeds geen eigen naam heeft Groot Groenland noemen.