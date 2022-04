Herman Finkers buigt niet voor de NAM, laat video online staan

Herman Finkers weigert om een video offline te halen over de injectie van verontreinigd afvalwater door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Twentse bodem. “De NAM heeft laten weten dat ze wil dat ik het filmpje verwijder”, schrijft de cabaretier op Twitter. Hij wil dat pas doen als “de lozingen definitief zijn gestopt”.

Sinds 2011 pompt de NAM dagelijks miljoenen liters vervuild water in lege gasvelden in Twente. Omwonenden, onder wie Finkers, maken zich grote zorgen over die lozingen. Vorige maand bracht de cabaretier een protestlied uit. “Groningen in het kwadraat”, meent hij.