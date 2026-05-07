Heritage Foundation claimt aanslag Brussel Opinie Vandaag

Christian Jongeneel Schrijver

De Amerikaanse terreurgroep Heritage Foundation heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op het hoofdgebouw van de EU in Brussel gisteravond.

Volgens Nile Gardiner, woordvoerder van Heritage Foundation, verdient de Europese Unie het om opgeblazen te worden, omdat ze zich keert tegen Gods bedoeling met de wereld, namelijk het weren van gekleurde mensen uit plekken waar vooral witte wonen. Bovendien zou een verenigd Europa teveel een vuist kunnen maken tegen de Verenigde Staten, de thuisbasis van Heritage Foundation.

“Onze glorieuze strijders hebben briljante daden verricht die de perfide, ondankbare Europeanen zullen dwingen tot het maken van een gouden deal om zich te onderwerpen aan hun geniale meesters”, aldus Gardiner. Gevraagd of dergelijk pompeus taalgebruik niet een beetje lachwekkend is als je een serieuze boodschap hebt, ontkende Gardiner: “Zo praat ik altijd en bij Fox News geeft dan niemand een krimp”. Bij de aanslag vielen overigens geen gewonden.

Aandelenkoersen

Nog voordat het nieuws over de aanslag goed en wel bekend was, beweerde de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale netwerk Truth Social dat Europa de aanslag aan zichzelf te wijten had. De EU zou zwak zijn op veiligheid. Opvallend genoeg noemde Trump daarbij het bedrijf dat de beveiliging voor de EU-gebouwen levert bij naam. Daardoor duikelden de aandelenkoers ervan bij het openen van de beurs. Speculanten die vlak voor de aanslag op een koersdaling ingezet hadden, verdienden daaraan enkele miljoenen euro’s.

“De Europese Unie had veel ellende kunnen voorkomen als ze een deal hadden gemaakt of hadden geholpen met de balzaal”, vertelde Trump tijdens een persconferentie aan de rand van de golfbaan. “De balzaal is echt heel belangrijk en Europa moet eraan bijdragen als het weer fantastisch wil worden. Ik ken Heritage Foundation niet, nooit van gehoord. De Europeanen moeten zichzelf opheffen, want nu kan ik geen tarieven aan afzonderlijk landen opleggen. Dat scheelt iedere keer 26 tarieven, prachtige tarieven, hele mooie tarieven. Het volk van Amerika heeft er recht op. Wij bestaan al 250 jaar, niemand had gedacht dat het zou lukken, maar ik heb het voor elkaar gekregen om Amerika 250 jaar te laten bestaan. Person, woman, man, camera, TV. Zoveel mooie woorden achter elkaar, het is onvoorstelbaar.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie wilde na inspectie van de schade niet vooruitlopen op eventuele maatregelen tegen Heritage Foundation: “Wij nemen terrorisme uiteraard zeer serieus en we willen niet over ons laten lopen, maar ik werd ook al gebeld door Mark Rutte, die vond dat we dit signaal van daddy vooral op waarde moesten schatten en niet in de reflex van verbaasde veroordeling vervallen. Dus we gaan maar eens beginnen met het puin opzij schuiven en dan doorkachelen.”