Herdenking van Dersim-genocide

Khalid Barkat

© cc-foto: Wikimedia Commons

Op 4 mei herdenkt het Koerdische volk de slachtoffers van het bloedbad in de Koerdische provincie Dersim in 1937 en 1938. Turkse strijdkrachten kregen de opdracht om 70.000 Koerdische alevieten te vermoorden en meer dan 100.000 anderen te deporteren. Dit werd gedaan door het bombarderen van huizen, bossen en grotten. Zelfs het gebruik van gifgas werd niet geschuwd, om een hele gemeenschap en cultuur uit te roeien. De volgende fase was gedwongen verplaatsing en assimilatie.

Volgens de Federatie van Dersim-verenigingen in Europa werd de beslissing om de bevolking van Dersim te vernietigen genomen door de Turkse ministerraad op 4 mei 1937. Om die reden koos de Dersim-federatie 4 mei als de "Herdenkingsdag ter herdenking van de slachtoffers van de genocide op Dersim".

Op die dag vielen de Turkse strijdkrachten het grondgebied van Dersim binnen en doodden honderden vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Sommige families werden verstrooid en één voor één verspreid in afgelegen dorpen, steden of provincies. De leidende figuren van Dersim werden abrupt en zonder proces opgehangen. De familieleden van degenen die zijn opgehangen, zijn nog steeds op zoek naar de overblijfselen van hun voorouders. Duizenden kinderen werden in 1938 door soldaten meegenomen of naar kostscholen gestuurd. Kranten staan nog steeds vol met nieuwsberichten over mensen die op zoek zijn naar hun vermiste broers en zussen en familieleden.

Op deze dag herdenken Koerdische alevieten deze onuitsprekelijke misdaden en de slachtoffers van dit afschuwelijke bloedbad dat slechts één pagina was in de lange geschiedenis van Koerdische etnische zuiveringen in Turkije.