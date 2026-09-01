Henri Bontenbal (die nog altijd met de VVD regeert) breekt lans voor aanpak vermogensongelijkheid Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 957 keer bekeken • Bewaren

Als hij echt moest kiezen, dan ging hij liever met de VVD in zee dan met GroenLinks-PvdA verklaarde CDA-leider Henri Bontenbal vlak voor de verkiezingen. “Puur op basis van de programma’s en op basis van de samenwerking in het verleden.”

De vraag is of Bontenbal er nog steeds zo over denkt, want de VVD onder Yesilgöz schuift steeds verder naar rechts. De moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken waarbij de VVD lijnrecht tegenover D66 en het CDA stond onderstrepen de radicalisering van de VVD nog maar eens.

Terwijl de VVD meer subsidies wil voor miljonairs, zijn D66 en het CDA daar minder enthousiast over – al was het maar om PRO, de enige partij die de minderheidscoalitie in de Eerste Kamer op een geloofwaardige manier aan een meerderheid kan helpen, aan boord te krijgen.

Het was daarom pikant dat Bontenbal maandagavond tijdens de HJ Schoo-lezing een lans brak voor het aanpakken van de grote vermogensongelijkheid in Nederland. Als het aan de CDA-leider ligt, gaat de belastingheffing zodanig op de schop dat Nederlanders die toch al heel veel bezitten, wat minder fiscale douceurtjes ontvangen. “Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft”, aldus Bontenbal.

De Volkskrant schrijft:

“De CDA-leider stelt daarom onder meer voor om de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens aan te passen en om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Dat zijn voorstellen waarover het kabinet waarschijnlijk zo een akkoord zou kunnen bereiken met oppositiepartij Progressief Nederland, maar waartegen de VVD zich binnen de regering juist verzet.”