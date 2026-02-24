Henk Vermeer hangt de vuile was bbbuiten: ‘Keijzer dreigde tientallen keren met vertrek’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 589 keer bekeken • Bewaren

Goh, wie had dat nou gedacht? Mona Keijzer, die binnen het CDA regelmatig voor onrust zorgde en tijdens Rutte III het kabinetsbeleid ondermijnde en daarom werd ontslagen als staatssecretaris, is geen loyale partijgenoot. Dat is althans de conclusie van Henk Vermeer, de nieuwe BBB-leider.

Hij verklaarde dinsdag na de fractievergadering van de overgebleven BBB’ers dat hij niet was verbaasd door het vertrek van de Volendamse bij Big Agro-partij. “Ze heeft er al tientallen keren mee gedreigd.”

De NOS meldt:

“Vermeer zegt dat het vertrouwen in Keijzer "echt geknakt" is, onder meer omdat zij volgens hem een aantal gesprekken heeft gevoerd met de Groep Markuszower, die zich heeft afgesplitst van de PVV.”