Henk Krol verwijdert 50PLUS uit zijn Twitter-bio

30 apr. 2020 - 13:39

Goed dat 50+ opgeschoond wordt. Ex VVD querulanten e.d. in de partij daar koopt niemand wat voor. Of 50+Krol een querulant is dat mogen 50+ leden uitmaken. Niet de ''progressieve'' populisten die hem liever nog vandaag dan morgen zien verdwijnen. Want ''progressieve'' populisten doen niks liever dan haatzaaien door jong en oud tegen elkaar uit te spelen (denk aan de verplichte arbeiderspensioenen) en zien zonder 50+Krol helemaal hun kans schoon. Heel kwalijk voor de democratie natuurlijk. Ouderen moeten zich ook voldoende vertegenwoordig weten in de politiek. Daar is zonder 50+ nauwelijks sprake van. Bedenk dat er nu ''progressief'' met miljarden wordt gegooid naar de rijken en hun ondernemingen van ZZP tot en met multinationals, maar waar gaat de rekening heen? Zonder 50+ zal de rekening voor ouderen nog groter worden, zeker als D66 Koolmees de arbeiderspensioenen waar jongeren nog praktisch niks aan hebben bijgedragen straks de genadeklap gaat geven.