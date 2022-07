De altijd punctuele bestsellerauteur Marcel van Roosmalen zag dat Henk Bleker bij de nieuwe talkshow Renze zat. “Henk Bleker doet denken aan Napoleon in zijn nadagen. Ze zeggen weleens: slechte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, Henk Bleker heeft hele volksstammen zweren gegeven. Er is weleens gesproken met de Efteling om Henk Bleker te laten adopteren door het volk van Laaf. Daar werd van afgezien omdat ze bang waren dat hij er een fascistische staat van zou maken. Henk Bleker is een opportunist, meewaaiend op elke scheet van de onderbuik. De hersens van Henk Bleker zou je kunnen vergelijken met een bakje regenwormen. Het fijne aan Henk Bleker is dat hij alles waarmee hij zich bemoeit, kapotmaakt. Nu gaat hij opzichtig de boeren steunen. Hij zal ze aanmoedigen vol gas tegen betonnen muren te rijden. Hij is in staat om het boerenverzet van binnenuit uit te rotten. Als dat lukt moeten we hem ook eren. Ik denk aan een groot blubberbeest op een weiland in Stroe, met twee xxl-frikandellen als oogjes.”