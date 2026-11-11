HEN, de film die iedereen moet zien! Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 173 keer bekeken • Bewaren

Heel soms heb je een film, die behalve dat hij je raakt, bij momenten erg spannend is, soms grappig is en ook ontroert. De film ‘HEN’ is zo’n film. Een diamant onder de bioscoopfilms, een film die je na het zien nooit meer zal vergeten. Een film die daarom iedereen moet zien!

De hoofdpersoon is geen mens maar een hen. Zij is uitgebroed en geboren in de legkippenindustrie en zij moet haar door mensen opgelegde taak volbrengen door in een kooi zoveel mogelijk eieren te leggen. Na anderhalf jaar eieren leggen wordt zij samen met de andere hennen in de stal uit de kooien gehaald en in een krat geduwd om in een vrachtwagen op transport te gaan richting slachthuis. De redding van de hoofdpersoon is dat zij zwart gevederd is en al haar zusters wit. De vrachtwagenchauffeur haalt haar om die reden uit het krat omdat de baas van de slachterij slachthuis geen afwijkende zwarte kip wil. Ze komt voorin de cabine van de vrachtwagen te zitten met het doel als soepkip te dienen voor de vrouw van de vrachtwagenchauffeur. Tijdens het tanken ontsnapt de hen en daar begint haar avontuur. Dit alles heel bijzonder door de ogen van de hen te zien. Daardoor ga je, of je wil of niet, wel meeleven met deze kip. Want zij is de hoofdpersoon. Terwijl zij gevolgd wordt ontwikkelt zich op de achtergrond ook een behoorlijk groot drama van menselijk leed. Wellicht juist omdat daar niet de nadruk op wordt gelegd, komt dat heel erg binnen.

Ik weet het; ik ben bevooroordeeld want ik houd van kippen. Met mijn initiatief Red een Legkip hebben we in de 15 jaar van ons bestaan ruim 31.500 kippen zoals de hoofdrolspeler kunnen redden van de slacht. Om ze na hun ellendig korte leven van 1,5 jaar nog een mooi vrij leven als kip te kunnen geven in de tuin van dierenvrienden. Ook zij zijn allemaal individuen die een eigen karakter hebben en net zoals de hoofdrolspeelster kunnen ontroeren. Voor menig kijker van deze film zal de kip denk ik in eerste instantie een ver-van-mijn-bedshow zijn. Een kip is toch het meest bekend als iets om op te eten, haar vlees of haar eieren. De meeste mensen weten niet hoe een kip in werkelijkheid is. In de film ‘HEN’ kunnen mensen echt kennis maken met het dier kip. Ze kunnen kennis maken met haar intelligentie, wat ze graag doet, haar nieuwsgierigheid, haar angsten en haar verlangens. Ze kunnen met haar meeleven. En haar begrijpen. En ook ontdekken: zij is niet zoveel anders dan wij.

Een herkenbaar moment voor mij persoonlijk is het moment dat de hen gewond is geraakt en langere tijd verzorgd wordt door de oude man bij wie ze op het terrein woont. Hij zorgt dat ze lekker ligt, zalft haar wonden en geeft haar lekkers. Er ontstaat bij de oude man een tederheid en soort van vriendschap voor de hen, die hij daarvoor maar al te vaak als lastpak zag. Ontroerend om te zien.

De hen wordt in de film net zoals in het echte leven lang niet altijd fijn bejegend door mensen. Zij moet zich zien te redden in een mensenwereld vol kwade bedoelingen. Zij is maar al te vaak ongewenst en wordt verjaagd of het huis uitgegooid en haar eieren worden afgepakt. Met een portie geluk en een enorm doorzettingsvermogen voor wat zij wil weet zij zich staande te houden.

‘HEN’ is vanaf donderdag 12 november enkele weken lang in diverse bioscopen in het land te zien dankzij Cinéart die de film distribueert. De film is gemaakt door György Pálfi, een bekroonde Hongaarse filmregisseur en scenarioschrijver. György Pálfi zelf over zijn film:

“In de film Hen verken ik het idee: wat gebeurt er als het menselijk verhaal niet centraal staat? Wat als wij mensen slechts een ‘zijlijn’ vormen in het grotere geheel?

In al mijn films spelen dieren een rol. Van meet af aan heb ik de wereld beschouwd als een plek waar alles wat bestaat – mens, dier, plant, steen – van gelijke waarde is, omdat hun bestaan ​​op elk moment, in de overgang tussen verleden en toekomst, met elkaar in wisselwerking staat. En wij mensen construeren daar vervolgens, achteraf, verhalen bij – onze eigen verhalen.”

Hoewel er in de film één hoofdrolspeelster – een kip – te zien is, is er in deze film met acht verschillende kippen gewerkt die voor het menselijk oog niet van elkaar te onderscheiden zijn. De voorbereiding op hun rol begon al maanden voor de opnames. De kippen moesten eerst wennen aan de aanwezigheid en de nabijheid van mensen. Daarnaast werd er met hulp van dierentrainers, hun natuurlijke aanleg ontdekt: welke kip is ergens bijzonder goed in? Sommige bleken uitblinkers in pikken, andere in rennen, weer andere in langzaam rondscharrelen, springen of juist langdurig stilzitten. Er is respectvol met de kippen omgegaan: geen kip heeft geleden of is gewond geraakt door het maken van deze film. In de persmap wordt de cast van de 8 hennenactrices en 2 hanenacteurs afzonderlijk met naam, karakter en talent genoemd.

Hen is een film die boeit van begin tot eind. Een film die je blik op een bijzondere manier verruimt op de wereld door deze door de ogen van een kip te laten zien.

De trailer van HEN is hier te zien

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