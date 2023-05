Help Wajongers vooruit in plaats van achteruit

Desondanks voelde ik mij zo bezwaard dat ik het moeilijke onderwerp toch durfde te bespreken en vertelde over mijn situatie. Ik legde uit dat ik een uitkering van de staat krijg omdat het tot mijn verdriet niet is gelukt om aan het werk te komen. En omdat ik eerlijk vertelde over de beperking die ik heb (22q11ds) vertelde hij over hoe de situatie voor hem en vele andere mensen met een beperking is in Denemarken.