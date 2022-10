Help de Wajonger niet in maar uit de problemen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

In principe kan ik prima zelfstandig wonen, mits ik de ruimte krijg en de financiële middelen om mijzelf op mijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen.

Sinds begin dit jaar is de vraag of ik nog zelfstandig kan blijven wonen constant in mijn gedachten en speelt het een rol bij alles wat ik doe. De boodschappen zijn zo enorm duur geworden dat het bijna niet meer te betalen is van de Wajong. De Wajong bedraagt nu 1160 euro netto en dat is iedere maand structureel te weinig.

Geld is nu een constante zorg en vanwege het onbekende 22q11.2 deletiesyndroom waar ik last van heb, geeft dit mij veel extra spanningen en stress wat me weer belemmert in het volwaardig meedoen in de maatschappij.

Ik heb een aantal stappen gezet om hierbij hulp te vragen in de vorm van begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is kortdurende zorg waarbij ik bij iemand die ik vertrouw mijn verhaal kwijt kan en we kunnen kijken wat er voor mij mogelijk is om de stress en zorgen te verlichten.

Ik heb al eerder deze procedure doorlopen dus ik weet hoe het werkt. Dat zorgt dat de drempel laag blijft om de hulp aan te vragen die ik nodig heb. Ik hoop samen met de begeleiding van de WMO te kunnen kijken wat een goede vervolgstap voor mij is. Ik zit er namelijk stevig over na te denken om begeleid te gaan wonen.

Ik woon al sinds mijn twintigste zelfstandig en dat gaat gewoon goed. Het is dan ook extra zuur te bedenken dat ik misschien in een instelling terecht kom, omdat de te lage Wajong mij zoveel stress geeft. De inflatie beangstigt mij enorm en dan heb ik het nog niet eens over de gedachte dat er misschien opnieuw gekort gaat worden op de Wajong in 2024, omdat de mensen in Den Haag niet lijken te beseffen dat je met deze uitkering nu amper zelfstandig kunt leven.

Ik zeg dan ook met klem: bekijk het kostenplaatje van de gemiddelde Wajonger nog eens goed en pas de uitkering aan op de stijging van de boodschappen. Wajongers hebben vaak al extra kosten aan zorg, bijdragen voor WMO en andere hulpmiddelen. Dit gaat nu niet meer. Help ons vooruit in plaats van achteruit.

