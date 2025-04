Help! De koning wil ons tot de tanden toe bewapenen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 271 keer bekeken • bewaren

Merlijn Twaalfhoven Oprichter van The Turn Club

Oh, koning, majesteit - vertel ons over de waarden van beschaving, over het respect tussen culturen en de eeuwenlange relaties tussen volkeren en vorsten. Vertel ons van tirannen die ten onder gingen aan hoogmoed, van de duistere dwalingen en de wandaden overzee. Vertel ons over de kunst van samenleven en wat goed nabuurschap tussen landen en volken is.

Bel Poetin op, leg uw koninklijk gewicht in de schaal en doe iets tegen de destructieve oorlogszucht die hij tentoonspreidt. Maar houd op over wapentuig. Kanonnen zijn nodig als al het andere faalt. In Oekraïne zijn ze nodig en het is goed en belangrijk om als Europese landen samen te werken en ook een sterke defensie te hebben. Maar doe niet alsof er geen alternatief is. Doe niet alsof geweld de enige taal is die we kunnen spreken.

De VS heeft lang genoeg ons denken over macht en heerschappij bepaald. Laat het tijd zijn om daarmee te breken, en de wereld niet langer als een schaakveld te zien waarin alles zwart-wit is en er alleen vrienden en vijanden zijn. Dat is kortzichtig en heeft ons als Europa lamgeslagen. Onderken dat de verbanden tussen landen en volken niet uit kille transacties bestaan, maar uit complexe relaties. En dat die complexiteit aandacht vraagt.

Vertel die snotapen uit de Trump-kliek om hun eigen spel te spelen maar zich niet met Europa en Rusland te bemoeien. En breng wat historisch gevoel naar de Nederlandse journaalkijkers door erop te wijzen hoe er nog eeuwen en eeuwen volgende generaties Russen en andere Europeanen samen op dit continent zullen wonen.

Laat zien hoe we ook al eeuwen werk te doen hebben om misverstanden recht te zetten, wonden te helen, wandaden te bestraffen, zonden te vergeven en dat het van het hoogst mogelijk belang is om nu met de beste diplomaten aan de slag te gaan.