Heldin neemt swingend op Beyoncé afscheid van haar borsten

Inspirerende video: dappere Deborah Cohan swingt in de operatiekamer en laat zien wat leven is voorafgaand aan haar dubbele borstamputie

Wow, wow, wow, WOW, wat een vrouw! Wat een levenslust laat Deborah Cohan hier zien, dansend in de operatiekamer waar ze even later een dubbele mastectomie zal ondergaan. Want kanker mag dan misschien een aanslag plegen op haar lijf, maar haar ziel is zo te zien niet kapot te krijgen. Respect!