Heldhaftige jongerenprotesten tegen militarisering Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 226 keer bekeken • Bewaren

Goed nieuws van het jongerenfront! Jongeren die kritisch zijn over militaire dienstplicht nemen het voortouw in demonstraties. Zoals ze dat in 2018 deden tegen de klimaatcrisis en intussen tegen de datacenters en de AI van de techmaffia. Even hartverwarmend, dit Stop de Oorlogskoorts, verenigd in het Europese collectief Youth Strike. Wel iets anders dan de brede stroom van berichten over massa’s dikke xenofobe, homofobe, misogyne en door influencers gehersenspoelde vapers op fatbikes die hun middelvinger plegen uit te steken naar het vuurwerkverbod.

Het begon allemaal vorig jaar met Ole Nymoen en zijn bestseller Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde (Waarom ik nooit voor mijn land zou vechten). Vanuit een links, antimilitaristische perspectief stelt Nymoen dat staten hun burgers opofferen als kanonnenvoer voor machtsbelangen en de wapenindustrie, terwijl de elite zelf buiten schot blijft. Waarbij agressieve herbewapening de norm is geworden. Hij constateerde ook dat herbewapening de dwingende norm is geworden in plaats van onderhandelen. En wie zullen straks aan het front sterven voor de economische elite? Jongeren die het slachtoffer zijn van decennia bezuinigingen (op onderwijs, zorg, cultuur, betaalbare woningen etc). Die opgezadeld worden met een milieu en een klimaat waaraan het politieke establishment tot op de huidige zijn uiterste best doet om het nog slechter maken.

Nymoen bezorgde mij een epifanie, namelijk het idee van militaire dienstplicht als bezuinigingsmodel an sich. Dienstplichtigen zijn gewoon goedkope vrijwilligers die betaalde beroepsmilitairen vervangen. Ze hebben nog geen stemrecht, wel een brein dat volgens wetenschappers volop in ontwikkeling is maar moeten toch een formulier invullen waarvan de uiterste consequentie kan zijn dat ze mensen doden in een oorlog waarvoor ze zelf niet hebben kunnen kiezen. Of zelf sneuvelen.

Denigrerend en paternalistisch

Uiteraard worden de demonstrerende jongeren paternalistisch en denigrerend bejegend in de media en de politiek. Ze worden bestreden met dezelfde flutargumenten als mijn generatie een halve eeuw geleden. Altijd werd daarbij opzettelijk het verschil vertroebeld tussen antimilitarisme en pacifisme. Mijn linkse generatie wilde destijds niet vechten in een imperialistische oorlog, maar steunde wel mensen die met geweld tegen het imperialisme vochten. In Vietnam, Israël, Franco-Spanje, Zuid-Afrika en allerlei landen in Latijns-Amerika. Trouwens, onze toenmalige overheid kwalificeerde het Amerikaanse optreden in Azië en Latijns-Amerika als ‘de strijd voor de democratie’.

Volgens de aloude, denigrerende framing wordt onze jongeren hypocrisie en lafheid verweten omdat zij de ‘vrijheid’ en ‘democratie’ waarvan zij dagelijks profiteren – bijvoorbeeld via het recht van demonstratie – weigeren te verdedigen tegen de vijand.

Maar het zijn toch de rechtse partijen die hun dat demonstratierecht wettelijk willen afnemen als het om ‘links activisme’ gaat?

De rechtse regeringen hebben de afgelopen jaren ook het Oranjehuis ingezet in hun militariseringsoffensief. Eerst de oudste dochter van het staatshoofd en vervolgens diens echtgenote. ‘Máxima straalt tussen koning en Amalia na beëdiging als ‘reservist’ zagen we op vrijdag de dertiende in de media. Volgens de Grondwet mag ons staatshoofd geen militaire functies vervullen. Het uniform dat W-A op de foto draagt is dus niet echt, maar komt uit de operette. Bedacht, omdat hij er anders zo sneu uit zou zien op de Veteranendag. Daarvan heeft hij het stokje overgenomen van zijn foute grootvader (die van moederskant, niet die andere foute), een bijdrage tot de verdere militarisering van ons land.

Gelukkig gelooft helemaal niemand dat een Oranje ooit in een gevaarlijke oorlogssituatie zal worden ingezet. Die gaan naar Engeland of Canada, zoals de geschiedenis ons heeft geleerd.

Datzelfde – nooit in een gevaarlijke oorlogssituatie belanden – geldt voor de wat oudere militaire mansplainers die de talkshows beheersen. Zij zullen die jongeren (en ons!) wel eens even uitleggen hoe de geopolitieke wereld in elkaar steekt. We zijn tegenwoordig gewend aan vrouwen die op tv de meest ingewikkelde wetenschappelijke problemen uitleggen, de vreemdste strapatsen van techoligarchen van commentaar voorzien en verklaren hoe de uiterst volatiele aandelenmarkt werkt. En het nog volatielere mini-kabinet Jetten. Maar Defensie is in de talkshows voorbehouden aan de MAN-splainer die van wanten weet.

Zie ook Jeroen van Koningsbrugge Deze acteur heeft maar liefst twee tv-programma’s, Kamp van Koningsbrugge en Strijders, die jongeren laat zien hoe ze in een soldatenoutfit tot echte mannen en vrouwen kunnen transformeren.

Afzien en discipline, anders dan in de reclamefilmpjes van Defensie.

Staat in de staat

Ik hoop dat de jongeren ook gaan agenderen hoeveel onnodige miljarden worden verspild door een ouderwetse keuze voor dure wapens (uit foute landen). Eigen hobby’s nastreven, in plaats van de ontwikkelkosten te reduceren door met zoveel mogelijk andere landen samen te werken.

Die verspilling is niet alleen schadelijk voor ónze begroting, maar voor die van buurlanden die wel degelijk moeite willen doen om de kosten te drukken door gezamenlijk in te kopen en te ontwikkelen.

Defensie maakt ook van de gelegenheid gebruik om zich te ontwikkelen tot een staat-in-de-staat. Mag wettelijk provincie en gemeenten passeren bij het creëren van nog meer militaire oefenterreinen en landingsplaatsen voor helikopters. Wie beslist daar bij gevaarlijke droogte of een oefening doorgaat? De veiligheidsregio en de lokale brandweer? Neen, een officier van dienst. Wat is het nut van de megakazerne van circa 653 hectare die bij Zeewolde wordt gebouwd, wanneer die straks onder anderhalve meter water komt te staan als Poetin, Trump of iemand anders de dijk bombardeert? Kunnen we in plaats daarvan niet beter het achterstallig onderhoud aanpakken van onze infrastructuur, die niet voldoet aan militaire normen? Met dank aan dertig jaar bezuinigen door de VVD? Onze minister van Defensie blijkt als antwoord op Kamervragen te weigeren de verantwoordelijkheid te nemen voor wat Nederlandse wapenbedrijven in Oekraïne uitspoken. Ach, wanneer die ons een oorlog binnen rommelen zien we wel weer.

Bij vragen over exportvergunningen verwees Yeşilgöz naar collega Tom Berendsen van BuZa. Een goede keuze, want hij heeft precies dezelfde mannelijke kaaklijn als Pete Hegseth.

De demonstrerende scholieren en studenten verzetten zich tegen het massale militariseringsproces en geven het voorbeeld. Zij zijn geen stoere macho’s in camouflagekleding of Oranjes in uniform, maar echte helden.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata geen 11 miljard subsidie moet krijgen, ook geen 2 miljard, maar net als het Italiaanse Taranto moet sluiten en vervolgens zijn rommel op eigen kosten opruimen, inclusief alle staalslakken. Pro?

Meer over: opinie , jongeren , dienstplicht