Helden van vroeger, de criminelen van nu Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 653 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Onlangs kwamen weer eens wat beelden voorbij van het roemruchte t.v.-programma ‘De Wereld Draait Door’ waarin presentator Matthijs van N. over het ‘Michiel Adriaansz. de R.-jaar’ berichtte. Een volledig aan deze notoire, historische boef gewijd feestjaar dus waar zijn naam en daden werden gevierd.

Dat was in de tijd (2005-2007) dat wij onze helden nog eerden, maar dat doen we inmiddels niet meer. Nu vertrappen we ze het liefst met allerlei hedendaagse argumentatie die met die tijden niets te maken had en al helemaal niet heeft. Sokkels moeten omvergetrokken, beeld en blazoen bezoedeld, kortom de nieuwe beeldenstorm is alweer een tijdje gaande. In de echte wereld en natuurlijk online.

Beelden moeten om, beeldvorming dient heroverwogen, excuses willen we en absolutie dient verleend aan uitsluitend hen die, namens hun voorouders, alsnog diep door het stof gaan (liefst met de uitgestoken portemonnee in de uitgestoken, schuldige hand uiteraard).

De (inter-)nationale helden van weleer blijken de monsterlijke houwdegens van nu. Piraten die met hun onstuitbare drang tot verovering en verrijking hun zwaard en kruis in de ander plantten en Nederland rijkdom en voorspoed brachten.

Daar hebben we misschien het grote excuus-voor-vroegerprobleem bij de staart. Zou men de geschiedenisboekjes op school soms allang hebben opgekuist? Zouden onze Michiel Adriaansz de R., Piet H., Maarten T. en Jan Pieterszn. C. inmiddels in een zelfde rijtje als Adolf H., Napoleon B. en Attila de H. figureren? Dat zou een boel verklaren.

Zelfs onze huidige koning Willem Alexander van O.N. ontkwam niet aan die tuchtiging want ook over zijn koninklijke, voorvaderlijk ongein werd onlangs een (nogal dik en overbodig) boekje open gedaan. Iedere steen moest boven en dat die steen allang gekeerd was bleef angstvallig, politiek correct onvermeld in de media. Wie immers op de lagere school een klein béetje oplette kreeg dat namelijk tijdens de geschiedenisles allemaal keurig voorgeschoteld. Onze vroegste voorvaderen waren ploerten die roofden, verkrachtten, moordden, elkaar opvraten en vuile oorlogen voerden. Degene die won pakte de centjes en ging op de troon zitten. Koning, keizer en kerkvorst bedienden zich van krijgsheren, onderwierpen het volk en allen leefden nog lang en gelukkig.

Ironisch genoeg liep later ook de naam van presentator Matthijs van N. zélf averij op toen bleek dat verhalen van de Gooische Matras in het Hilversumse Sodom en Gomorra al die jaren niet overdreven waren geweest. Allemaal zakkenvullende, egocentrische, billenknijpende megalomaniakken zijn het daar. Het Hollywoodiaanse begrip ‘casting couch’ viel erbij in het niet.

Ik laat u graag achter met onlangs waargenomen tafereeltje dat niets, maar tegelijk wellicht alles zegt. Twee tachtigers kwamen een kiosk annex postagentschap binnen:

Zij: “Heeft u De Telegraaf”?

Verkoper: “Nee, dat heeft niet zo’n zin in dit postcodegebied. Neemt u toch de AD”?

Zij: “Ja, die hebben we al maar híj (wijzend op misnoegde echtgenoot) wil De Telegraaf…”

Verkoper: “..Of neem de Volkskrant”!

Zij: “Daar hebben wij niet voor geleerd…”

Hij (van Zij): “Daar moet ik helemaaaal niets van hebben”.

Waarvan akte.