Heksenvervolging herdacht, actie voor nationaal monument

Op tal van plaatsen zijn in Nederland om 12 uur herdenkingen gehouden voor de heksenvervolging. Op plekken waar ooit vrouwen op beschuldiging van hekserij zijn omgebracht. De heksenvervolging is een historische vorm van femicide: de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn.

"De heksenjachten zijn de enige grootschalige historische moordpartij waar we nog lollig over doen", schrijft de stichting Nationaal Heksenmonument van onder meer schrijfster en moderne heks Susan Smit. Volgens de stichting heeft de vervolging van eeuwen geleden zijn sporen nagelaten in hoe vrouwen van nu worden gezien en hoe zij zichzelf zien. Een fysiek monument in de openbare ruimte moet recht doen aan "dit pijnlijke deel van onze vaderlandse geschiedenis". "Het zal een impuls geven aan bewustwording over wat de heksenvervolging was en wat die teweeg heeft gebracht tot aan nu", schrijft de stichting.