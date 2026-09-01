De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

‘Heinen speelt Sinterklaas, maar dan alleen voor rijke mensen’ Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 304 keer bekeken • Bewaren

Nederland is het enige land in de EU waar de allerrijksten niet moeten bijdragen maar juist worden gesubsidieerd. Allerhande kortingen, zoals de hypotheekrenteaftrek, doen het effect van de vermogensbelasting volledig teniet. Sterker nog: de vermogensbelasting is in Nederland in de praktijk negatief.

Dat is vanzelfsprekend te danken aan de VVD, de partij die al sinds mensenheugenis regeert. Want de VVD doet niets liever dan gratis cadeautjes geven aan mensen die meer dan een ton verdienen. “De VVD-idealen zijn voor Heinen belangrijker dan verstandig financieel beleid”, constateert Arjen Lubach in zijn show.

“Bijna 4 miljard euro gratis geld voor mensen met bezit. Heinen speelt juist wel Sinterklaas, maar dan alleen voor rijke mensen. Eigenlijk precies als de echte Sinterklaas dus, want die geeft ook duurdere cadeaus aan rijke kinderen.”