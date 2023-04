Heineken negeert statiegeldwet en krijgt torenhoge boete

7 apr. 2023 - 13:55

Het is geen boete, het is een last onder dwangsom. Bedoeld om Heineken er toe te bewegen om alsnog aan de wet te voldoen. Last kan worden verhoogd maar naast de last kan ook alsnog vervolging en oplegging van straf (en dat is dan waarschijnlijk wel een boete) worden opgelegd na veroordeling.