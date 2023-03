Heineken erkent nog steeds actief te zijn in Rusland en biedt excuses aan

7 mrt. 2023 - 13:57

Met een bevolking van 140 miljoen personen heb je een aardige afzetmarkt. En als die afzet stijgt en dus meer winst maakt wordt dat al meer duidelijk. En afhankelijk natuurlijk wat het bedrijf bij verkoop van de Russische tak oplevert en wat de aandeelhouder een goede prijs vindt. Al zal dat niet zoveel zijn in vergelijking met de beurwaarde van Heineken. 60 miljard. Het schermen met verlies van banen is altijd een excuus om maar door te gaan. Of het nu Shell, Heineken of Tata Steel gaat. Heineken heeft zoveel verschillende merken onder zich dat de meeste mensen er zich geen voorstelling van kan of kon geven. En voor de Russische markt nog meer producten of misschien niet eerder geïntroduceerde producten. Het is aan de ene kan de dominee (PR/reclame) en aan de andere kan de koopman. Zolang niemand erachter komt is er niets aan het handje. Gelukkig hebben we onderzoeksjournalisten. Of zoals een gelovige kennis van me die een sterke aversie tegen een land als Iran had, maar wel bij zijn werkgever graag meewerkte om die sancties te ontduiken en daardoor te kunnen leveren en meer dan goed te kunnen verdienen. Het is een beetje: de 10 geboden zijn heilig tot dat er geld te verdienen valt. Dan gaan ze overboord. De bekende hypocrisie.