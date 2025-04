Heiligschennis door Pieter Omtzigt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 304 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken iedere woensdag de Haagse politiek. Natuurlijk moeten ze het even hebben over het plotselinge vertrek van Pieter Omtzigt. Kee betreurt het vertrek. “Hij wilde een paar jaar niet met me praten vanwege een journalistiek conflict maar de laatste tijd ging het juist weer beter.”

Van Jole zegt verbaas te zijn over het tijdstip. “Goede Vrijdag is toch een heilige dag voor katholieken. Ook al ben ik niet gelovig sta ik daar als cultureel katholiek wel bij stil. Ik kijk er van op dat er niet meer kritiek was op die keuze.”

Daarna gaat het over de scheuring bij de Partij voor de Dieren. De Rotterdamse fractie is uit de partij gestapt omdat de Tweede Kamerfractie zonder ledenraadpleging steun uitsprak voor het defensieproject Re-Arm Europe. Kee zegt dat hij die steun ook opmerkelijk vond. “Dat is toch plots een heel andere koers.” Hij constateert dat Ouwehand de partij daar weinig in meeneemt. “Ze was natuurlijk ook al een tijd met ziekteverlof. Dan mis je soms dingen.”

Vervolgens komt de Gaza-demonstratie in Rotterdam ter sprake. Wilders ging daarover tekeer in de Kamer. Kee: “Ik vond zijn toon eigenlijk wel meevallen. En Van Week kwam goed op voor het demonstratierecht.”

Van Jole ziet dat anders. “Dit was gewoon weer staaltje religieuze haat van Wilders. Er waren 10 tot 20.000 deelnemers. Het was een demonstratie georganiseerd door imams en er liep veel gezinnen met kinderen. Die worden door Wilders tot terroristen bestempeld. En Van Weel zegt er niks van dat diezelfde Wilders vorige week nog de liefde verklaarde aan Netanyahu, een politicus die wegens oorlogsmisdaden door Nederland gezocht wordt. Het is een bizarre vertoning.”