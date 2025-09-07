Heftige reacties op het voorstel van Femke Halsema om Palestijnse kinderen te helpen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder
Kanteldenker

"Na een oproep uit de gemeenteraad hebben burgemeester Halsema en de Amsterdamse wethouders het kabinet gevraagd ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te laten komen. Het Amsterdam UMC wil hen behandelen."

De heftige en vele negatieve reacties op Halsema’s voorstel om ernstig zieke kinderen uit Gaza in Nederland te behandelen, komen vaak voort uit cognitieve dissonantie: het ongemakkelijke gevoel dat ontstaat wanneer je waarden en emoties botsen.

Veel mensen willen humaan zijn, niemand vindt dat zieke kinderen zouden moeten sterven zonder zorg, maar tegelijkertijd roept het idee om ze hierheen te halen angst en onzekerheid op.

Bijvoorbeeld de angst dat tijdelijke opvang in de praktijk een permanent verblijf wordt, of dat dit een precedent schept waardoor er later steeds meer groepen komen. Om die spanning te verminderen zoeken mensen verklaringen die bij hun gevoel passen, waardoor de discussie verschuift van de kern (zieke kinderen redden) naar bredere thema’s zoals migratie, politiek en veiligheid.

Daarom zie je zulke uiteenlopende reacties:

• De één noemt het een verkiezingsstunt van Halsema, en ziet het als politiek signaal in plaats van puur humanitaire noodhulp.

• Een ander haalt 7 oktober en Hamas erbij, waarbij het onderscheid tussen gewone burgers en een terreurorganisatie vervaagt. Dat kan leiden tot het idee dat hulp aan kinderen indirect Hamas zou steunen.

• Weer een ander vraagt waarom er juist kinderen uit Gaza worden geholpen, terwijl er in Darfur, Congo of Jemen minstens zoveel ellende is. Dit voelt als oneerlijke aandacht, ook al is het praktisch gezien vaak alleen mogelijk in Gaza, waar bestaande routes via Israël en Egypte bestaan.

Deze reacties lijken heel verschillend, maar ze komen allemaal voort uit dezelfde spanning: het ongemak tussen het morele besef dat kinderen geholpen moeten worden en de angst voor de gevolgen.

Cognitieve dissonantie zorgt er dan voor dat mensen de situatie soms verkeerd beoordelen. Het gesprek gaat niet meer over de kinderen en hun medische nood, maar over bredere angsten, politieke strijd en het gevoel dat Nederland de controle verliest.