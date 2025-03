Hef PvdA en GroenLinks op, Nederland heeft een compleet nieuwe linkse partij nodig Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 933 keer bekeken • bewaren

We hadden het ons een half jaar geleden niet kunnen voorstellen maar het is toch gebeurd: van de ene op de andere dag is een nieuw tijdperk aangebroken. Nederland is bij lange na niet klaar haar bevolking tegen de gevaren daarvan te beschermen en evenmin om nieuwe kansen te grijpen. Een incompetente regering blijkt een blok aan het been van de Europese bondgenoten die wel snel actie willen nemen om vrijheid en democratie op ons continent te verdedigen. Intern heeft het geen begin van een antwoord op de grote hervormingen die de klimaatverandering en de afhankelijkheid van olie en gas uit potentieel vijandige buitenlanden vereisen. De energietransitie loopt vast.

De voedselveiligheid is in het geding omdat onze veelgeroemde landbouw voor een belangrijk deel afhankelijk is van veevoer uit andere delen van de wereld. De toevoerlijnen zijn gemakkelijk af te sluiten. De kwaliteit van de publieke voorzieningen bevindt zich al jaren in een dalende lijn. Als doornenkroon op dit alles: de woningnood is nu minstens zo erg als direct na de verwoesstingen van de Tweede Werelddoorlog.

Wat Nederland nodig heeft om de totale herstructurering van de maatschappij in goede banen te leiden is een grote linkse partij. Die kan niet tot stand komen door een fusie van GroenLinks en de PvdA want de formules en de tradities van beide partijen zijn niet langer geschikt om de nieuwe uitdagingen op een adequate en aansprekende wijze aan te gaan. Daarom moeten ze bereid zijn plaats te maken en wel op korte termijn.

GroenLinks en de PvdA hebben allebei nog maar één allesoverheersende taak: het organiseren van afzonderlijke congressen waarbij die partijen zichzelf opheffen, respectievelijk na meer dan tachtig en meer dan veertig jaar trouwe dienst. Je moet het beseffen wanneer je product uitgewerkt is en niet meer kan zijn dan een 'me too'-optie.

Op die congressen roepen de leiders bovendien alle leden en alle Nederlanders met hart voor het land lid te worden van een nieuwe linkse partij die daarna wordt opgericht. Een totaal nieuwe partij dus. What you see is what you get. Zeer geschikte namen zijn Linkse Partij of Verenigd Links.

De nieuwe partij kiest op het oprichtingscongres haar leiders. Ze neemt een programma aan waarbij weerbaarheid van de Nederlandse bevolking en de daarmee samenhangende hervormingen centraal staan. Sociale rechtvaardigheid is daarbij een kernwaarde. De maatschappij moet zodanig worden ingericht dat die voor iedereen de moeite waard is om te verdedigen tegen interne en externe vijanden. Dit betekent dat alle burgers zonder uitzondering tot hun recht moeten kunnen komen. Voor minder gaat de nieuwe linkse partij niet.

Ze verkondigt haar eigen standpunten en ze voert haar eigen debat. Centraal staat de agenda van de nieuwe linkse partij en niet die van de populisten. Ze laat zich zeker niet in de val van de cultuurstrijd lokken. De situatie van het land is namelijk te ernstig voor zondebokpolitiek. Het wordt tijd dat links het initiatief in het politieke debat terugpakt. Dat doe je tegenwoordig in de sociale media die zeker voor de jongere generaties relevanter zijn dan de traditionele.

De nieuwe linkse partij roept andere progressieve partijen in Nederland op zich ook op te heffen met een oproep aan de leden zich aan te sluiten. Doen ze dat niet, ook goed.

Dit is de enige manier waarop links in Nederland weer relevant kan worden. Begin opnieuw.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.