Héérlijk! Even drie racistische onderbuikmoties erdoorheen jagen Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 724 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Vlak voor het zomerreces werden er nog even drie bizarre moties aangenomen met als doel het samenleven tussen bevolkingsgroepen verder te ondermijnen.

“Islamofobie is geen racisme want islam is geen ras.” Het is een quote die onlangs werd besproken in het genuanceerde vraaggesprek dat Tim Hofman met Arjen Lubach had. Vanuit een puur semantische benadering klopt de quote. Daarentegen zijn er wetenschappelijke onderbouwingen voor de stelling dat islamofobie wel degelijk een vorm van racisme is.

Zelf gebruik ik bij voorkeur de term anti-moslimracisme. Het College voor de Rechten van de Mens omschrijft anti-moslimracisme als haat tegen of afkeer van moslims. En de afkeer richt zich in de praktijk vaak tegen een combinatie van iemands religie en etnische afkomst: “Denk hierbij aan iemand die iets heeft tegen 'mensen uit islamitische landen', of iemand die wordt benadeeld vanwege een 'Arabisch klinkende achternaam'. In dergelijke gevallen is niet goed te onderscheiden of de waargenomen afkeer zich richt tegen iemands religie of iemands etnische afkomst.”

Waar ik zélf dan ook naar kijk, is naar de dagelijkse praktijk. En in de dagelijkse praktijk zien we dat mensen met een islamitisch-culturele achtergrond niet alleen worden weggezet als groep die een ‘kwaadaardige religie’ zou aanhangen, maar dat Nederlanders met Marokkaanse, Turkse en andere veelal Noord-Afrikaanse en West-Aziatische achtergronden als vanzelfsprekend worden vereenzelvigd met de islam.

‘God’s wil’ berichtte Geert Wilders dan ook op X nadat het Marokkaanse voetbalteam op het WK door Frankrijk was uitgeschakeld. En om de relatie met de islam nog extra te benadrukken, schreef hij ‘God’s wil’ in het Arabisch. Was Geert Wilders nu zo blij omdat Marokko is uitgeschakeld? Of was hij zo blij omdat móslims zijn uitgeschakeld? En dat terwijl hij nog niet eens weet of alle Marokkaanse spelers wel praktiserend moslim zijn.

De vraag of islamofobie of moslimhaat taalkundig onder racisme valt, is dan ook volstrekt irrelevant geworden. In de dagelijkse praktijk is het puur en simpel anti-moslimracisme. Op het haatriool X staat Marokkaans veelal gelijk aan islam, dat weer gelijk staat aan kwaadaardig. En omgekeerd.

Nog even snel extra olie op het vuur in de Tweede Kamer

Ondanks het feit dat islamofobie is verworden tot een vorm van zwaar alledaags racisme, heeft onze Tweede Kamer er geen enkele moeite mee om met regelmaat weer wat extra olie op het vuur te gooien. Even de samenleving lékker ophitsen tegen ál die kwáádaardige moslims! Vandaar dat er vlak voor het zomerreces nog even drie bizarre moties werden aangenomen met als doel het samenleven tussen bevolkingsgroepen verder te ondermijnen.

Allereerst een motie over… toeteren. Ja, u leest het goed, toeteren… een motie die zomaar uit de koker van Jacobse en Van Es van De Tegenpartij had kunnen komen. Maar helaas, de werkelijkheid is vaak nog veel gênanter dan fictie.

Want een ruime meerderheid in ons parlement zag zo vlak voor het reces een mooie kans om met hun plek in de Kamerbankjes nog even lekker de onderbuik te laten spreken. Dát lucht lekker op! Want PVV, VVD, CDA, JA21, FVD, BBB, CU, 50Plus, Groep Markuszower en Lid Keijzer roepen in een door hen goedgekeurde motie de politie op tot strengere handhaving op onnodig toeteren. Om de suggestie van racisme te voorkomen, wordt naast ‘bruiloften’ en ‘voetbalvieringen’ ook ‘demonstraties’ nog even als voorbeeld genoemd. Want ja, je moet natuurlijk wel even de schijn ophouden. Maar élk Kamerlid weet dat deze motie enkel en alleen is bedoeld om Turken en Marokkanen te pesten. Ook CDA en ChristenUnie weten dondersgoed dat de intentie van deze motie énkel racistisch van aard is. Desondanks steunden de christelijke middenpartijen deze racistische onderbuikmotie.

Een tweede onderbuikmotie gaat over iftars bij de politie: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de politie kampt met personeelstekorten, hoge werkdruk en een tekort aan operationele capaciteit; overwegende dat van de politie als gezagsdrager een neutrale en gezagsuitstralende houding mag worden verwacht; overwegende dat het organiseren van iftars niet behoort tot de wettelijke kerntaken van de politie; van mening dat schaarse politiecapaciteit maximaal moet worden ingezet voor de veiligheid van burgers en de bestrijding van criminaliteit; verzoekt de regering te bewerkstelligen dat politie-eenheden geen capaciteit, middelen of faciliteiten inzetten voor het organiseren van iftars en dit, indien noodzakelijk, expliciet te verankeren in de handelingskaders of gedragscodes van de politie, en gaat over tot de orde van de dag.”

Politieman Hicham Argani reageert op LinkedIn: “Binnen de politie kennen we al jaren momenten waarop collega’s samenkomen rondom tradities, herdenkingen en feestdagen. We organiseren kerstbijeenkomsten, paasontbijten, staan stil bij Keti Koti, lopen mee tijdens Pride-evenementen, herdenken onze gevallenen en eren onze veteranen. Niemand zal serieus beweren dat een kerstlunch betekent dat de politie een christelijke organisatie is. Waarom zou een iftar dan ineens betekenen dat de politie haar neutraliteit verliest?”

En daar voeg ik nog aan toe: bij kerstbijeenkomsten, paasontbijten of de Pride is de schaarse politiecapaciteit voor onze parlementariërs blijkbaar geen énkel bezwaar! Hier worden dus puur en simpel gelegenheidsargumenten gebruikt om willens en wetens een bevolkingsgroep van meer dan een miljoen burgers weer eens lekker te kunnen wegzetten. Wat is dat toch héérlijk, zo vlak voor het zomerreces.

Ook deze politiemotie werd weer gesteund door PVV, VVD, CDA, JA21, FVD, BBB, CU, 50Plus, Groep Markuszower en Lid Keijzer. En CDA en ChristenUnie weten ook hier weer héél erg goed dat de intentie van de motie racistisch van aard is. Beide hiervoor genoemde moties hebben als kerndoel bevolkingsgroepen tegen elkaar op te hitsen en sociale cohesie te verhinderen.

Een derde motie werd ingediend naar aanleiding van een moment eerder dit jaar waarin de fractie van DENK vroeg om een toen lopende Kamervergadering ietsje eerder te schorsen vanwege de iftar. Daarop werd vorige week een motie ingediend die de Kamer oproept voortaan alleen nog met nationaal erkende feestdagen rekening te houden en geen ruimte te geven voor de iftar. Deze onderbuikmotie werd voor de verandering niet gesteund door het CDA, maar wel door alle andere partijen die ook voor de twee eerdergenoemde moties hadden gestemd.

Kijken we naar de twee door het CDA gesteunde onderbuikmoties, dan kan ik helaas niet anders dan constateren dat het verbindende taalgebruik dat CDA-leider Bontenbal telkens weer in zijn interviews laat horen nogal misleidend is. En over de VVD hoeven we het al lang niet meer te hebben; deze voormalig liberale partij bevindt zich al langere tijd in het racistische deel van ons politieke landschap.

Racisme is al lang niet meer het exclusieve domein van rechts-extremistische partijen. Het sijpelt steeds verder door in traditionele middenpartijen. Juist dát maakt de drie stemmingen van vorige week zo zorgwekkend.

Meer over: opinie , onderbuikmoties , islamofobie , moslimhaat